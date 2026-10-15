GNV vende per demolizione la Azzurra, addio alla nave del rogo al largo della Corsica

La GNV Azzurra lascia la flotta della compagnia del gruppo Msc e sarà demolita in Turchia. Il traghetto, costruito nel 1981, sarà rimorchiato a fine ottobre nel polo di riciclaggio navale di Aliaga, dopo l’incendio che lo scorso 19 giugno aveva danneggiato la sala macchine durante la navigazione da Porto Torres a Genova, al largo della Corsica.

La compagnia del gruppo Msc precisa che il ritiro della nave era già previsto al termine della stagione estiva 2026 e non è una conseguenza dell’incidente. L’uscita dell’unità, aggiunge GNV, non modifica i programmi operativi.

Nell’incendio non si erano registrati feriti. L’equipaggio era riuscito a spegnere le fiamme, ma i danni al sistema di propulsione avevano impedito alla nave di manovrare autonomamente. Le autorità francesi e italiane avevano coordinato gli interventi di assistenza e il rimorchio verso la Sardegna. Dopo le verifiche della Capitaneria di porto di Porto Torres, il traghetto era stato trasferito a Genova il 24 giugno.

Lunga 168,5 metri e con una stazza lorda di 30.316 tonnellate, la nave era stata consegnata nel giugno 1981 dal cantiere svedese Öresundsvarvet, a Landskrona. Entrata in servizio come Wasa Star sulle rotte tra Finlandia e Svezia, aveva navigato successivamente con il nome Peter Wessel per Larvik Line e Color Line, tra Norvegia e Danimarca.

Nel 2008 era entrata nella flotta Snav come Snav Toscana, per passare a GNV nel 2011 mantenendo lo stesso nome. Nel 2017 era stata ribattezzata GNV Azzurra.

La demolizione si inserisce nel percorso di rinnovo della flotta avviato dalla compagnia, che prevede l’ingresso di otto nuove navi con il sostegno del gruppo Msc. Tra le unità più recenti figura la GNV Orion, parte del programma di ammodernamento della flotta traghetti.