Grimaldi al TTG Travel di Rimini: “Venti collegamenti con diverse destinazioni”

La manager Francesca Marino: "La domanda turistica si distribuisce sempre più lungo l’intero arco dell’anno"

Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2026 - 12:00

Venti collegamenti verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. Il progetto rivolto alle scuole “Grimaldi Educa”. E Grimaldi Lines Tour Operator. È questo il pacchetto che Grimaldi Lines ha presentato al TTG Travel Experience 2026 di Rimini. «I riscontri ottenuti confermano una tendenza che osserviamo da tempo: la domanda turistica si distribuisce sempre più lungo l’intero arco dell’anno, estendendo la stagione ben oltre i tradizionali mesi di luglio e agosto», ha spiegato Francesca Marino, Head of Passenger Department del gruppo.

La prima diapositiva è sui collegamenti. Venti, in tutto: dalle grandi isole italiane fino alla Tunisia, passando per Spagna e Grecia. «Offriamo ai passeggeri la possibilità di raggiungere le principali destinazioni mediterranee con il proprio veicolo al seguito, coniugando autonomia negli spostamenti e comfort a bordo», sottolineano dalla compagnia. Cabine e suite, ristorazione, spazi dedicati al relax e, a seconda delle navi, piscina, solarium, palestra e spa fanno parte dell’offerta. A questi, aggiungono, si affiancano «collegamenti regolari, possibilità di viaggiare con animali domestici e nessun limite al numero dei bagagli».

In questo percorso « sono partner strategici: la loro conoscenza dei territori e della clientela consente di valorizzare i nostri collegamenti attraverso proposte personalizzate», ha precisato Marino. Che, subito dopo, ha presentato due progetti. Il primo, “Grimaldi Educa”, è rivolto agli studenti e comprende viaggi di istruzione ed esperienze didattiche a bordo. Il secondo, “Grimaldi Lines Tour Operator”, propone itinerari tematici in formula hotel on board e pacchetti per le vacanze mediterranee dell’estate 2027.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

La Redazione
|
Traghetti
Moby Prince, Onorato: "La collisione non fu colpa di un errore umano. La prua esplose per una bomba"
La Redazione
|
Traghetti
Genova - Porto Torres, Moby annuncia le navi e apre le prenotazioni per il 2027
La Redazione
|
Traghetti
Attacco hacker a nave Gnv, marittimo lettone condannato a quattro anni e quattro mesi
Simone Gallotti
|
Traghetti
Gnv, altre quattro nuove navi a Gnl: la Jupiter operativa a fine 2027
Simone Gallotti
|
Traghetti
Catani: "Ecco il piano di Gnv per il Marocco. Una banchina in gestione? Noi sempre pronti"
La Redazione
|
Crociere,Traghetti
Tassa sui passeggeri, Paroli: «I tre euro non li sente il passeggero, li sente il mercato»
La Redazione
|
Traghetti
Incendio su un traghetto a nord di Mykonos: evacuate 29 persone
Il porto di Cagliari
La Redazione
|
Armatori,Porti,Traghetti
A Grimaldi due tratte in continuità marittima tra la Sardegna e la Penisola