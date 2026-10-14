Grimaldi al TTG Travel di Rimini: “Venti collegamenti con diverse destinazioni”

Venti collegamenti verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. Il progetto rivolto alle scuole “Grimaldi Educa”. E Grimaldi Lines Tour Operator. È questo il pacchetto che Grimaldi Lines ha presentato al TTG Travel Experience 2026 di Rimini. «I riscontri ottenuti confermano una tendenza che osserviamo da tempo: la domanda turistica si distribuisce sempre più lungo l’intero arco dell’anno, estendendo la stagione ben oltre i tradizionali mesi di luglio e agosto», ha spiegato Francesca Marino, Head of Passenger Department del gruppo.

La prima diapositiva è sui collegamenti. Venti, in tutto: dalle grandi isole italiane fino alla Tunisia, passando per Spagna e Grecia. «Offriamo ai passeggeri la possibilità di raggiungere le principali destinazioni mediterranee con il proprio veicolo al seguito, coniugando autonomia negli spostamenti e comfort a bordo», sottolineano dalla compagnia. Cabine e suite, ristorazione, spazi dedicati al relax e, a seconda delle navi, piscina, solarium, palestra e spa fanno parte dell’offerta. A questi, aggiungono, si affiancano «collegamenti regolari, possibilità di viaggiare con animali domestici e nessun limite al numero dei bagagli».

In questo percorso « sono partner strategici: la loro conoscenza dei territori e della clientela consente di valorizzare i nostri collegamenti attraverso proposte personalizzate», ha precisato Marino. Che, subito dopo, ha presentato due progetti. Il primo, “Grimaldi Educa”, è rivolto agli studenti e comprende viaggi di istruzione ed esperienze didattiche a bordo. Il secondo, “Grimaldi Lines Tour Operator”, propone itinerari tematici in formula hotel on board e pacchetti per le vacanze mediterranee dell’estate 2027.