La ex Moby Otta diventa Pisa e parte per la demolizione

L’ex Moby Otta si prepara per l’ultimo viaggio. Come avviene quasi sempre prima della rottamazione, la storica nave traghetto ha cambiato nome: da Elpis è diventata Pisa. L’unità, IMO 7361324, è stata venduta a un cash buyer ed è destinata ai cantieri di demolizione in India. La notizia, confermata da più fonti, chiude un capitolo di mezzo secolo di navigazione.

Costruita nel 1976 nei cantieri Lübecker Flender-Werke in Germania Occidentale come Tor Scandinavia per la svedese Tor Line, la unità di 184 metri e 22.528 tonnellate di stazza lorda ha operato a lungo nel Mare del Nord e nel Baltico. Nel 2006 è entrata nella flotta di Moby Lines, ribattezzata Moby Otta, e ha collegato per quasi vent’anni i porti del Tirreno settentrionale (Genova e Livorno) con Sardegna e Corsica, diventando uno dei simboli della compagnia italiana insieme alla gemella Moby Drea.

Nell’ottobre 2025 Moby l’ha ceduta alla cinese Hoiyu International Group. Rinominata Elpis e battente bandiera di St. Kitts & Nevis, la nave è stata convertita in casinò galleggiante e, a partire dal marzo 2026, ha operato minicrociere “to nowhere” dalle acque di Penang, in Malesia. L’attività, però, è cessata a metà ottobre. Il 1° agosto 2026 è stata ribattezzata Pisa e rivenduta al cash buyer singaporiano GR Shipping. Attualmente è ancora ormeggiata a Penang in attesa della partenza per i cantieri di demolizione del Subcontinente indiano.

La vendita per rottamazione arriva dopo il fallito tentativo di demolire la gemella Moby Drea, bloccata da problemi legati all’amianto. La Pisa, costruita dopo l’introduzione di norme più severe sull’uso di materiali pericolosi, non dovrebbe incontrare gli stessi ostacoli. L’operazione si inserisce in un mercato della demolizione navale in ripresa, con centinaia di unità vendute ai cantieri del Bangladesh, dell’India e del Pakistan nel corso del 2025-2026.

Per il settore armatoriale mediterraneo rappresenta l’ennesima uscita di scena di una nave di grande stazza costruita negli anni Settanta, ormai non più competitiva sui costi di esercizio e sulle normative ambientali. Il valore di recupero del rottame e la possibilità di liberare capitale immobilizzato spingono sempre più spesso gli armatori a optare per la demolizione piuttosto che per costosi refitting. La Pisa lascia così i mari dopo 50 anni di servizio, chiudendo un ciclo iniziato nel Nord Europa e concluso, dopo un breve intermezzo asiatico, sugli arenili indiani.