La Russia investirà 47 miliardi di rubli, pari a circa 576 milioni di dollari, per costruire due grandi traghetti ferroviari destinati a garantire la continuità dei rifornimenti verso Kaliningrad, l’exclave russa sul Mar Baltico situata tra Polonia e Lituania. Lo ha annunciato il primo ministro Mikhail Mishustin, secondo quanto riferisce Reuters, in un contesto di crescenti tensioni militari e difficoltà logistiche nella regione.

Le due nuove unità dovrebbero entrare in servizio nel 2030 e opereranno sulla rotta tra il porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, e Baltiysk, principale scalo marittimo di Kaliningrad. La maggior parte delle risorse necessarie alla costruzione arriverà dal fondo nazionale di riserva russo.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, nel 2022, Kaliningrad è diventata sempre più dipendente dai collegamenti marittimi con il resto della Federazione Russa. La Lituania ha infatti vietato il transito attraverso il proprio territorio di numerose categorie di merci, compresi i materiali da costruzione, in applicazione delle sanzioni europee contro Mosca.

«La regione di Kaliningrad ha una geografia particolare e, a causa delle azioni illegittime di alcuni Paesi, le interruzioni delle catene logistiche e i tentativi di blocco dei trasporti stanno complicando le attività delle imprese locali», ha dichiarato Mishustin.

Il peso del trasporto marittimo nei rifornimenti all’exclave è cresciuto rapidamente. Oggi oltre la metà delle merci destinate a Kaliningrad arriva via mare, contro appena l’8% del 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Attualmente sono circa 30 le navi impiegate nei collegamenti tra l’exclave e i porti russi sul Baltico, tra cui quattro traghetti ferroviari.

L’annuncio del governo russo arriva a due giorni dall’attacco alla Sparta II, nave da carico collegata alla logistica militare di Mosca e utilizzata anche per i trasporti verso Kaliningrad. Sabato l’unità è stata colpita da droni mentre navigava nel Mar Baltico, riportando un incendio a bordo. Secondo le forze armate finlandesi, l’attacco sarebbe stato probabilmente condotto dall’Ucraina.

L’episodio ha evidenziato i crescenti rischi per la sicurezza delle rotte marittime russe nella regione. Il 21 novembre, inoltre, il governatore di Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, aveva segnalato un allarme droni in un distretto al confine con la Lituania, dopo l’avvistamento di un oggetto sospetto.

Le tensioni attorno all’exclave hanno assunto anche una dimensione strategico-militare. In un documento trasmesso alla Nato lo scorso settembre, la Russia aveva avvertito di essere pronta a ricorrere alle armi nucleari qualora l’Alleanza atlantica avesse tentato di isolare Kaliningrad.