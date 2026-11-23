È durata meno di un anno la seconda vita dell’ex Moby Otta, il traghetto trasformato in nave casinò in Malesia dopo la cessione da parte della compagnia italiana. L’unità, ribattezzata prima Elpis e successivamente Pisa, è stata venduta per la demolizione ed è ora diretta ad Alang, in India, uno dei principali poli mondiali per il riciclaggio navale.

A riferirlo è TradeWinds, secondo cui il gruppo Hoiyu International, con sede a Hong Kong, ha chiuso il progetto Elpis Cruise, avviato nel corso del 2026 per offrire minicrociere con casinò al largo dell’isola malese di Penang.

Costruita nel 1976, la nave aveva lasciato l’Italia nel novembre 2025, dopo essere stata acquistata da Hoiyu International nell’agosto dello stesso anno. Dopo una sosta in un cantiere cinese per i lavori di conversione, era arrivata a Penang, dove il 3 marzo 2026 aveva iniziato a operare come struttura galleggiante dedicata all’intrattenimento e al gioco d’azzardo.

L’attività si è però interrotta già a metà ottobre, a pochi mesi dall’inaugurazione. Il traghetto è stato successivamente ceduto a GR Shipping, cash buyer con sede a Singapore, e ha assunto il nome Pisa, sotto bandiera di Saint Kitts e Nevis.

Secondo le informazioni riportate da VesselTracker, la nave ha lasciato Penang il 10 novembre con destinazione Alang, dove l’arrivo è previsto per il 5 dicembre. Si conclude così, a cinquant’anni dalla costruzione, la carriera dell’ex traghetto della flotta Moby.

La vicenda segue quella della gemella Moby Drea, anch’essa uscita dalla flotta della compagnia italiana e destinata alla demolizione. In quel caso, il trasferimento verso un impianto turco era stato bloccato dopo l’emergere di problematiche legate alla presenza di materiali contenenti amianto. Anche il successivo tentativo di effettuare interventi di bonifica in Croazia aveva incontrato l’opposizione delle autorità locali. La nave era quindi stata riportata a Crotone.