Grandi manovre a Nord: Stena compra la Color Line

Stoccolma – Il gruppo industriale svedese Stena, proprietario dell’operatore di traghetti Stena Line, ha siglato un accordo per l’acquisizione della compagnia di navigazione norvegese Color Line, operazione soggetta all’approvazione delle autorità competenti. L’acquisizione unirà due realtà con attività complementari nel settore del trasporto europeo di passeggeri e merci, generando valore aggiunto e benefici per i clienti di entrambe le società.

L’acquisizione della Color Line da parte della Stena – gruppo a capitale privato – rilevandola dall’industriale norvegese Olav Nils Sunde e dalla sua famiglia, porterà all’unione di due operatori di traghetti di successo, profondamente radicati nelle tradizioni marittime scandinave, dotati di una solida competenza di mercato e capaci di garantire un elevato livello di soddisfazione della clientela.

Una volta perfezionata l’operazione, Stena prevede che la Color Line continui a operare come entità e marchio autonomo e indipendente, mantenendo una dirigenza locale in Norvegia e navi registrate sotto bandiera norvegese. Parallelamente, la Stena metterà a disposizione le proprie capacità industriali, la propria portata operativa e la propria esperienza per rafforzare e sviluppare ulteriormente la Color Line, intervenendo in ambiti quali la decarbonizzazione, la tecnologia, la digitalizzazione, il servizio clienti e la logistica.

«Si tratta – spiega Niclas Mårtensson, amministratore delegato della Stena Line – di una tappa fondamentale nella storia di Stena Line, che rafforza ulteriormente la nostra capacità di fungere da collegamento affidabile tra luoghi, persone e comunità. Accogliendo Color Line nella famiglia Stena, sono certo che insieme saremo in grado non solo di sviluppare nuove opportunità commerciali, ma anche di contribuire al progresso positivo delle comunità, promuovendo ad esempio il turismo e una navigazione più sostenibile».

«Color Line è uno dei marchi più noti e apprezzati del nostro settore; Stena intende preservare questi punti di forza, offrendo al contempo una base più solida per lo sviluppo e il rinnovamento dell’azienda all’interno del gruppo. Insieme ai nostri dipendenti, competenti e dediti al proprio lavoro, avremo la forza di plasmare il futuro puntando su qualità, efficienza e affidabilità in ogni ambito della nostra attività» commenta Trond Kleivdal, ceo della Color Line.

La firma dell’accordo non avrà alcun impatto sui collegamenti marittimi, sulle prenotazioni o sui rapporti in essere con clienti e fornitori, né della Color Line né della Stena Line. Entrambe le società continueranno a operare come entità distinte e indipendenti in attesa dell’approvazione dell’operazione da parte delle autorità competenti. L’operazione sarà strutturata come un contratto di compravendita di azioni, in base al quale la Stena Rederi – società interamente controllata dal gruppo Stena – acquisirà l’intero capitale azionario del gruppo Color dalla Ons Invest II, società a sua volta interamente detenuta da Olav Nils Sunde e dalla sua famiglia. La Ons Invest II possiede il 100% del gruppo Color, che a sua volta detiene il 100% della Color Line e delle sue controllate. Le parti hanno concordato di non divulgare il valore dell’operazione, che è soggetta all’approvazione delle autorità competenti. Il perfezionamento dell’operazione è previsto verso la fine del primo trimestre o nel corso del secondo trimestre del prossimo anno.