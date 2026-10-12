Genova – Porto Torres, Moby annuncia le navi e apre le prenotazioni per il 2027

Il ministero dei Trasporti non ha ancora apposto il bollino dell’ufficialità. Ma Moby, direttamente dal TTG di Rimini, ha presentato la nuova stagione annunciando che dall’1 gennaio 2027 gestirà il servizio marittimo in continuità territoriale tra Genova e Porto Torres.

Le vendite per la stagione 2027 sono già aperte sul sito della compagnia. La Livorno-Olbia viene effettuata tutto l’anno con corse diurne e notturne in entrambe le direzioni con Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie della flotta. Collegamenti per tutti i 12 mesi, 365 giorni all’anno, anche per la Genova-Porto Torres, che – come premesso – dal primo gennaio 2027 sarà operata da Moby, con corse notturne in entrambe le direzioni: d’inverno schiererà Moby Tommy e Moby Aki, d’estate Moby Wonder e Rubattino.

Corse tutto l’anno anche per la linea Civitavecchia-Olbia e viceversa operata da Tirrenia con partenze notturne a cui si aggiungono da giugno a settembre anche quelle diurne. In inverno saranno schierate sulla linea Florio e Rubattino, mentre d’estate la Florio sarà affiancata da Moby Tommy (su questa tratta non in esclusiva viaggiano anche Grimaldi e Gnv). Ed è già possibile prenotare anche per la Genova-Olbia, che nel 2027 ripropone la sua stagione lunga dal 13 maggio fino al 31 ottobre. Le navi per le traversate notturne dal capoluogo ligure alla Sardegna e viceversa saranno Moby Aki e Moby Orli.

Sul versante dei collegamenti internazionali sono aperte le prenotazioni anche per la Genova-Bastia che nel 2027 sarà operata dal 15 maggio al 27 settembre con Moby Wonder e Moby Aki, e anche sulla Livorno-Bastia, che andrà dal 15 maggio al 30 settembre con partenze diurne su Moby Kiss. In questo periodo la compagnia offre anche uno sconto per chi acquista un biglietto Moby e Tirrenia sino al 30 novembre per partenze fino al 27 settembre 2027.