Moby Prince, la procura chiede l’archiviazione: «Nessuna prova di responsabilità per la morte di 140 persone»

La procura di Livorno ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sul disastro del Moby Prince, il traghetto sul quale morirono 140 persone il 10 aprile 1991, dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto toscano. A 35 anni dalla tragedia, le nuove indagini non hanno individuato elementi sufficienti per attribuire responsabilità penali, né dolose né colpose, a persone già coinvolte nei precedenti procedimenti o a nuovi soggetti.

La richiesta riguarda il fascicolo aperto contro ignoti per l’ipotesi di strage dolosa. È stata invece già archiviata l’indagine parallela della Direzione distrettuale antimafia di Firenze sulle possibili matrici mafiose o terroristiche del disastro. In quel caso, la richiesta di archiviazione era stata presentata il 3 dicembre 2024 e accolta dal giudice per le indagini preliminari il 27 febbraio 2025.

Le nuove indagini e le ipotesi esaminate

L’inchiesta livornese era stata avviata dopo la relazione conclusiva della seconda Commissione parlamentare d’inchiesta del Senato, presentata l’11 dicembre 2017, che aveva individuato criticità, errori e omissioni nelle precedenti ricostruzioni della tragedia.

Gli investigatori, con il supporto del Gico della Guardia di finanza di Firenze, hanno ascoltato numerosi testimoni, acquisito documentazione da enti pubblici e società private, disposto consulenze tecnico-scientifiche e svolto intercettazioni telefoniche.

Sono stati riesaminati anche gli atti dei procedimenti giudiziari degli ultimi 35 anni e tutte le principali ipotesi sulle cause della collisione: le condizioni meteomarine, la posizione della petroliera Agip Abruzzo, il funzionamento dei dispositivi di sicurezza del traghetto, il coordinamento dei soccorsi e la possibile presenza di una terza imbarcazione che avrebbe potuto alterare la rotta del Moby Prince.

Gli accertamenti, sostiene la procura, «non hanno tuttavia fatto emergere concreti elementi di responsabilità, colposa o dolosa, né a carico di soggetti già indagati in passato né a carico di terzi».

Non sono state individuate neppure nuove piste investigative suscettibili di ulteriori approfondimenti.

L’ipotesi dei testimoni indotti a mentire

Nel 2019 era stato aperto anche un fascicolo contro ignoti per intralcio alla giustizia, sulla base del sospetto che alcuni testimoni potessero essere stati indotti a fornire dichiarazioni false.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali disposte per verificare questa ipotesi non hanno però trovato riscontri.

Il procuratore: «Dopo 35 anni impossibile ricostruire tutto con certezza»

Il procuratore capo di Livorno, Maurizio Agnello, sottolinea le difficoltà incontrate dagli investigatori a causa del tempo trascorso.

«Un intervallo così lungo può attenuare anche i ricordi più vividi dei testimoni diretti tuttora viventi e rende estremamente improbabile che un consulente tecnico possa rispondere in termini di certezza ai quesiti posti dall’autorità giudiziaria», spiega.

A complicare ulteriormente il quadro è la prescrizione. Secondo il procuratore, l’unico reato ancora perseguibile sarebbe quello di strage dolosa, previsto dall’articolo 422 del codice penale. Le altre ipotesi, dall’omicidio colposo plurimo al naufragio, sono ormai estinte.

Per sostenere un’accusa di strage dolosa, osserva Agnello, bisognerebbe dimostrare che qualcuno abbia intenzionalmente provocato la morte delle 140 persone o abbia consapevolmente accettato il rischio di causarla. Un’ipotesi per la quale non sono stati raccolti elementi concreti.

Il procuratore richiama inoltre il principio del ne bis in idem, che impedisce di sottoporre nuovamente a procedimento penale soggetti già giudicati definitivamente per gli stessi fatti.

Agnello precisa infine che gli ulteriori accertamenti sono stati condotti anche «per il rispetto dovuto alle vittime e ai loro congiunti», che hanno continuato a chiedere la ricostruzione delle cause della tragedia.

La richiesta di archiviazione dovrà ora essere valutata dal giudice per le indagini preliminari.