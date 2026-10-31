Short Sea, Boluda Shipping compra Samskip

Genova – La società Boluda Shipping, la divisione trasporti marittimi del gruppo spagnolo Boluda, ha siglato un accordo per l’acquisizione di tutte le attività della compagnia di navigazione olandese Samskip. L’acquisizione, a sentire gli interessati, aprirà la strada alla rete di trasporto marittimo a corto raggio più completa d’Europa, collegando il Nord Europa con la penisola iberica, le Isole Canarie e l’Africa Occidentale.

Unendo i punti di forza, le competenze e le migliori pratiche di entrambe le organizzazioni, l’integrazione mira infatti a offrire più collegamenti, maggiore capacità e servizi più efficienti e affidabili. La transazione dovrebbe concludersi il 1 gennaio 2027, previa approvazione delle autorità competenti. L’accordo rappresenta un’importante pietra miliare per entrambe le società, unendo due aziende a conduzione familiare con una lunga storia nel settore dei trasporti e della logistica, valori condivisi e punti di forza complementari.

A seguito del completamento, la rete combinata dovrebbe comprendere 32 navi operative su 18 rotte e collegare mercati in 28 Paesi. Saranno 21 i terminal marittimi a collegare questi corridoi, avvicinando i servizi di trasporto marittimo e terrestre ai principali centri di produzione e consumo. Questa rete terrestre sarà ulteriormente rafforzata da cinque terminal ferroviari e da oltre 500 camion di proprietà.

Si prevede inoltre che la rete gestirà un totale di 35 mila container, pari a un volume logistico annuo di oltre 750 mila teu. “Abbiamo una visione chiara – spiega Ignacio Boluda Ceballos, presidente esecutivo della Boluda Shipping -. Diventare il riferimento nel trasporto marittimo a corto raggio in Europa e rendere la nostra rete un vantaggio competitivo per le aziende che ripongono la loro fiducia in noi”.

“Unire la rete e l’esperienza di Samskip – continua Boluda Ceballos – alle nostre capacità marittime e logistiche ci offre la portata e le opportunità per perseguire ulteriormente questa ambizione. Vediamo un potenziale significativo per rafforzare i collegamenti in tutta Europa con l’Africa Occidentale, continuando al contempo a concentrarci su efficienza, affidabilità e servizio per i nostri clienti.”

“Samskip e Boluda – aggiunge Ólafur Orri Ólafsson, amministratore delegato della Samskip – sono due aziende a conduzione familiare con una lunga esperienza nel settore dei trasporti, valori condivisi e una visione a lungo termine. Questa base comune ci dà fiducia nelle opportunità future. Unendo i nostri punti di forza complementari, possiamo ampliare la nostra offerta ai clienti, consolidando al contempo la competenza, l’impegno e il servizio su cui fanno affidamento ogni giorno”.

La Boluda e la Samskip hanno già una consolidata collaborazione grazie ai servizi congiunti in Spagna. Questa cooperazione ha permesso alle aziende di comprendere le rispettive attività e di individuare opportunità per unire i propri punti di forza. La Boluda vanta una lunga tradizione marittima, una solida posizione nel settore del rimorchio, un’attività consolidata nel trasporto container e una vasta esperienza nella logistica portuale.

La Samskip contribuisce con la sua consolidata posizione nel Nord Europa, la sua esperienza multimodale, le sue ampie relazioni con i clienti e la sua conoscenza dei mercati in cui opera. Insieme, queste capacità supporteranno servizi logistici porta a porta più completi ed efficienti, offrendo ai clienti maggiore connettività e accesso a un numero maggiore di mercati. La rete combinata collegherà il trasporto marittimo, ferroviario e stradale, con i terminal che svolgeranno un ruolo chiave nel coordinare il movimento delle merci lungo la catena logistica.

La combinazione del trasporto marittimo e ferroviario con i servizi stradali per il ritiro e la consegna delle merci può anche contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica rispetto al trasporto esclusivamente su strada. Basandosi sul modello multimodale che è stato centrale per il suo sviluppo nell’ultimo decennio, la Boluda Shipping intende investire nella rete combinata, rafforzando la capacità, espandendo i collegamenti e ponendo le basi per la prossima fase di crescita per entrambe aziende e clienti.

L’acquisizione si basa sull’espansione della Boluda nel Nord Europa, dove l’azienda ha mantenuto una forte presenza per diversi anni attraverso le operazioni di rimorchio portuale della Boluda Towage e le attività di trasporto marittimo e logistica della Boluda Shipping. L’inaugurazione dei suoi nuovi uffici a Rotterdam lo scorso giugno ha ulteriormente rafforzato questo impegno e ha evidenziato l’importanza della regione per il suo sviluppo internazionale.

Anche per la Samskip, Rotterdam è uno snodo chiave per le sue operazioni. L’esperienza di entrambe le organizzazioni nell’area renderà Rotterdam un punto strategico per lo sviluppo e il coordinamento dei servizi attraverso la rete combinata. Unire competenze ed esperienza L’opportunità creata dall’accordo si estende oltre rotte, navi e infrastrutture. Entrambe le società apportano e squadre di esperti, relazioni consolidate con i clienti e competenze operative maturate nel corso di molti anni.

L’obiettivo dell’integrazione è unire i punti di forza e le migliori pratiche di entrambe le organizzazioni in ambito operativo, gestionale e di assistenza al cliente, individuando al contempo opportunità per sviluppare la rete congiunta e creare ulteriori vantaggi per clienti e professionisti. Il marchio Samskip, le sue origini islandesi e la solida reputazione di cui gode sui mercati di riferimento rimarranno una componente fondamentale dell’identità della nuova realtà aziendale.

Ólafsson continuerà a ricoprire un ruolo chiave, mettendo a disposizione la propria esperienza e supportando i team della Samskip durante l’intero processo di integrazione sotto la nuova proprietà. Fino al perfezionamento dell’operazione, la Samskip e la Boluda continueranno a operare in modo indipendente e nel rispetto delle normative vigenti, preparandosi al contempo a unire le rispettive competenze per sviluppare una rete più ampia, efficiente e affidabile, capace di collegare l’Europa all’Africa Occidentale.