Stena Line compra la Somerset da CLdN e ridisegna i collegamenti nel Mare d’Irlanda

Stena Line acquista la nave RoRo Somerset da CLdN e riorganizza la propria flotta sulle rotte tra Irlanda e Regno Unito e tra Paesi Bassi e Inghilterra. La consegna dell’unità è prevista entro la fine di ottobre, mentre l’ingresso in servizio sulla linea Dublino-Liverpool è atteso per l’inizio di dicembre, dopo i lavori di manutenzione e la riverniciatura. La nave sarà ribattezzata Stena Freighter.

L’operazione consentirà alla compagnia di riportare sotto il proprio controllo diretto le navi impiegate sulla rotta Rotterdam-Harwich. Attualmente il collegamento è servito da due unità prese a noleggio, la Mistral di Godby Shipping e la Thuleland di Wallenius SOL. I rispettivi contratti stanno per scadere e le navi saranno restituite agli armatori entro la fine dell’anno.

Al loro posto Stena Line trasferirà la Stena Scotia e la Stena Hibernia, attualmente impiegate nel Mare d’Irlanda. Il cambiamento sarà reso possibile proprio dall’arrivo della Somerset, che prenderà il posto delle due unità sulla rotta Dublino-Liverpool.

Il collegamento tra Irlanda e Inghilterra tornerà così a essere servito da una sola nave, come avvenuto per gran parte del 2026. La tratta Rotterdam-Harwich manterrà invece una flotta di due unità, entrambe gestite direttamente dalla compagnia.

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo per l’acquisizione della Somerset. È una nave che si integra bene nella nostra rete e offre la flessibilità e la capacità necessarie per operare su diverse rotte», spiega Magnus Lander, responsabile Network & Business Development di Stena Line. La compagnia conosce già l’unità, che in passato aveva operato nella sua rete in regime di noleggio.

Secondo Lander, la nave rappresenta una soluzione adeguata per garantire una capacità significativa sul collegamento Dublino-Liverpool. L’acquisizione permetterà inoltre a Stena Line di rafforzare la propria presenza sulla rotta Rotterdam-Harwich con due navi della flotta.