Stena Line compra la Somerset da CLdN e ridisegna i collegamenti nel Mare d’Irlanda

La nave RoRo entrerà in servizio sulla rotta Dublino-Liverpool a dicembre. Stena Scotia e Stena Hibernia saranno trasferite sul collegamento Rotterdam-Harwich.

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 10:13

Stena Line acquista la nave RoRo Somerset da CLdN e riorganizza la propria flotta sulle rotte tra Irlanda e Regno Unito e tra Paesi Bassi e Inghilterra. La consegna dell’unità è prevista entro la fine di ottobre, mentre l’ingresso in servizio sulla linea Dublino-Liverpool è atteso per l’inizio di dicembre, dopo i lavori di manutenzione e la riverniciatura. La nave sarà ribattezzata Stena Freighter.

L’operazione consentirà alla compagnia di riportare sotto il proprio controllo diretto le navi impiegate sulla rotta Rotterdam-Harwich. Attualmente il collegamento è servito da due unità prese a noleggio, la Mistral di Godby Shipping e la Thuleland di Wallenius SOL. I rispettivi contratti stanno per scadere e le navi saranno restituite agli armatori entro la fine dell’anno.

Al loro posto Stena Line trasferirà la Stena Scotia e la Stena Hibernia, attualmente impiegate nel Mare d’Irlanda. Il cambiamento sarà reso possibile proprio dall’arrivo della Somerset, che prenderà il posto delle due unità sulla rotta Dublino-Liverpool.

Il collegamento tra Irlanda e Inghilterra tornerà così a essere servito da una sola nave, come avvenuto per gran parte del 2026. La tratta Rotterdam-Harwich manterrà invece una flotta di due unità, entrambe gestite direttamente dalla compagnia.

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo per l’acquisizione della Somerset. È una nave che si integra bene nella nostra rete e offre la flessibilità e la capacità necessarie per operare su diverse rotte», spiega Magnus Lander, responsabile Network & Business Development di Stena Line. La compagnia conosce già l’unità, che in passato aveva operato nella sua rete in regime di noleggio.

Secondo Lander, la nave rappresenta una soluzione adeguata per garantire una capacità significativa sul collegamento Dublino-Liverpool. L’acquisizione permetterà inoltre a Stena Line di rafforzare la propria presenza sulla rotta Rotterdam-Harwich con due navi della flotta.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

La Redazione
|
Traghetti
GNV vende per demolizione la Azzurra, addio alla nave del rogo al largo della Corsica
La Redazione
|
Traghetti
Grimaldi al TTG Travel di Rimini: "Venti collegamenti con diverse destinazioni"
La Redazione
|
Traghetti
Moby Prince, Onorato: "La collisione non fu colpa di un errore umano. La prua esplose per una bomba"
La Redazione
|
Traghetti
Genova - Porto Torres, Moby annuncia le navi e apre le prenotazioni per il 2027
La Redazione
|
Traghetti
Attacco hacker a nave Gnv, marittimo lettone condannato a quattro anni e quattro mesi
Simone Gallotti
|
Traghetti
Gnv, altre quattro nuove navi a Gnl: la Jupiter operativa a fine 2027
Simone Gallotti
|
Traghetti
Catani: "Ecco il piano di Gnv per il Marocco. Una banchina in gestione? Noi sempre pronti"
La Redazione
|
Crociere,Traghetti
Tassa sui passeggeri, Paroli: «I tre euro non li sente il passeggero, li sente il mercato»