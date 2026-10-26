Toremar, aperto lo stato di agitazione

Lo dichiara la Filt Cgil: "E' dal 10 marzo che chiediamo un incontro con la Regione Toscana per sapere il futuro dei collegamenti marittimi. Imbarazzante che le istituzioni non trovino tempo per rispondere ai lavoratori"

Ultimo aggiornamento 26 ottobre 2026 - 17:20

Livorno – Dal 10 marzo nessuna risposta alla richiesta d’incontro. Anche il sollecito dell’8 ottobre è rimasto senza esito: “Il silenzio istituzionale è inaccettabile”. La segreteria regionale della Filt Cgil aveva richiesto alla fine dell’inverno un incontro con la Regione Toscana, nello specifico con l’assessore ai Trasporti, per affrontare le preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia di navigazione Toremar in merito al proprio futuro occupazionale e alle prospettive del servizio pubblico di collegamento con l’Arcipelago Toscano.

A distanza di mesi, nonostante il sollecito inviato l’8 ottobre 2026, dicono dalla Cgil, “non è pervenuta alcuna risposta né una convocazione. Riteniamo imbarazzante e inaccettabile che le istituzioni non trovino il tempo di rispondere a lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono un servizio pubblico essenziale. Non si tratta di una semplice questione di forma, ma di rispetto nei confronti di persone che hanno diritto a conoscere il proprio futuro professionale e a ricevere risposte chiare da chi ha la responsabilità delle decisioni”.

Le organizzazioni sindacali hanno scelto la strada del confronto istituzionale, “agendo con responsabilità e disponibilità al dialogo. Tuttavia, il dialogo deve essere reciproco: non può esserci confronto quando alle richieste formali segue soltanto il silenzio. Per queste ragioni, è stato aperto lo stato di agitazione dei lavoratori della Toremar. Una decisione assunta per richiamare l’attenzione delle istituzioni su una situazione che non può più essere ignorata e per ottenere finalmente un confronto concreto sulle questioni aperte e sulle prospettive occupazionali del personale”.

“Chiediamo – dichiarano dal sindacato – alla Regione Toscana e all’assessore ai Trasporti di assumersi le proprie responsabilità, rispondendo alla richiesta d’incontro e convocando tempestivamente le organizzazioni sindacali. I sindacati continueranno a sostenere le lavoratrici e i lavoratori, riservandosi di valutare ulteriori iniziative sindacali qualora persistesse l’assenza di risposte. Il futuro dei lavoratori non può essere lasciato nell’incertezza. Il silenzio non è una soluzione e non può sostituire il dovere delle istituzioni di confrontarsi con le parti sociali”.

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