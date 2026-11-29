L’America sta scoprendo che la corsa all’intelligenza artificiale ha un nemico meno scenografico dei chip e dei data center: la rete elettrica. Gli Stati Uniti costruiscono oggi solo il 10 per cento delle nuove linee di trasmissione ad alta tensione necessarie per sostenere la crescita della domanda, secondo ricercatori di Carnegie Mellon University e University of California San Diego pubblicati su Science. Negli ultimi cinque anni il paese ha aggiunto in media circa 500 miglia annue di linee ad alta tensione, mentre servirebbero circa 5.000 miglia l’anno per triplicare entro il 2050 la rete interregionale e far fronte a fabbriche, veicoli elettrici, riscaldamento elettrico e soprattutto data center.

Il paradosso è evidente: Washington ha puntato molto sull’AI come motore di competitività industriale e geopolitica, ma il collo di bottiglia non è più soltanto la disponibilità di elettricità. È la capacità di trasportarla dove serve, quando serve. Le linee di trasmissione sono le autostrade del sistema elettrico: collegano centrali, parchi eolici e solari, industrie e città. Senza una rete più ampia, anche una produzione elettrica in espansione rischia di restare intrappolata in congestioni locali, con prezzi più alti e maggiore rischio di blackouts.

Il vero ostacolo: la burocrazia

Gli autori dello studio, Madeline Yozwiak e M. Granger Morgan di Carnegie Mellon e David G. Victor della UC San Diego, sostengono che il problema principale non sia tecnico ma giurisdizionale. Negli Stati Uniti l’autorità è frammentata tra federazione, Stati, utility private, proprietari terrieri e autorità locali. Ogni progetto che attraversa confini statali o aree di competenza di più operatori moltiplica permessi, valutazioni ambientali, ricorsi e dispute su chi paga e chi beneficia.

“Abbiamo un sistema con molti punti di veto e deboli incentivi a costruire i progetti che producono il maggior valore tra le regioni”, ha spiegato Victor. Le utility, infatti, sono generalmente premiate per investimenti nel proprio territorio di servizio; una linea interstatale invece comporta costi condivisi, benefici distribuiti e opposizioni locali. Il risultato è che anche progetti ad alto valore nazionale possono restare bloccati per anni.

La domanda dell’AI cambia tutto

La pressione arriva soprattutto dall’esplosione dei data center. Goldman Sachs stima che la domanda elettrica globale dei data center cresca del 170 per cento tra il 2025 e il 2030, con oltre il 60 per cento di questo aumento concentrato negli Stati Uniti. Per la banca d’affari, “l’energia è probabilmente il collo di bottiglia perpetuo”: non è tanto il capitale a mancare, quanto la potenza necessaria per alimentare l’AI.

Non si tratta di un problema esclusivamente americano, ma gli Stati Uniti ne sono il caso più esposto. La loro economia digitale, i loro poli industriali e la loro leadership nell’AI dipendono da una rete che non è stata progettata per questa scala di domanda. E la transizione energetica aggiunge un’ulteriore complicazione: eolico e solare sono spesso collocati lontano dai centri di consumo, quindi richiedono proprio quelle lunghe linee interregionali che faticano a ottenere permessi.

Cavi, rame e trasformatori

C’è poi una seconda emergenza, meno visibile ma forse più urgente: la catena di approvvigionamento. Una ricerca della Johns Hopkins University avverte che gli Stati Uniti potrebbero trovarsi a corto di trasformatori, convertitori e altre apparecchiature critiche già nel 2027, con carenze acute entro il 2030. Anche rame, acciaio, nichel, alluminio e manganese (materiali essenziali per costruire trasformatori e componenti di rete) potrebbero diventare insufficienti nei prossimi quattro anni.

In altre parole, anche se Washington riuscisse domani a semplificare i permessi, non potrebbe costruire 5.000 miglia di linee l’anno senza fornitori, fabbriche, manodopera specializzata e materie prime. “Quando la domanda elettrica ha iniziato a crescere più in fretta del previsto, ha amplificato tutte le crepe del settore”, ha detto Yury Dvorkin, ricercatore della Johns Hopkins.

Le possibili soluzioni

Il paper su *Science* propone tre leve. Primo: usare meglio gli strumenti regolatori e tecnologici già esistenti, accelerando autorizzazioni e standardizzando procedure. Secondo: sperimentare modelli nuovi, anche guardando a esperienze internazionali, per superare la frammentazione istituzionale. Terzo: creare una commissione congiunta tra Casa Bianca e Congresso che disegni un nuovo quadro normativo e incentivi più forti per gli investimenti privati nelle infrastrutture di trasmissione.

La sfida politica è enorme. Costruire linee elettriche significa attraversare proprietà private, aree naturali, comunità locali e giurisdizioni statali. Ma senza una riforma, l’America rischia di scoprire che la sua supremazia nell’AI non si decide soltanto nei laboratori di Silicon Valley o nelle fabbriche di chip: si decide anche nei tribunali, nelle audizioni pubbliche e nelle sale riunioni delle utility. La rete elettrica, per decenni considerata infrastruttura invisibile, è diventata il vero test industriale dell’era dell’intelligenza artificiale.