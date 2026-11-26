La cancellazione di un volo, un ritardo prolungato o la perdita di una coincidenza rappresentano situazioni nelle quali l’effettività della tutela dei diritti dei passeggeri assume particolare rilievo. In tali circostanze, infatti, il riconoscimento di un indennizzo, pur costituendo uno strumento importante di tutela, non esaurisce le esigenze di chi viaggia; infatti è altrettanto importante garantire al passeggero informazioni tempestive, un’adeguata assistenza e soluzioni concrete per raggiungere la propria destinazione finale. L’efficacia della disciplina non può, pertanto, essere valutata esclusivamente alla luce degli indennizzi riconosciuti a seguito del disservizio, ma deve misurarsi anche sulla capacità di garantire una tutela effettiva e immediata nel momento in cui si verifica l’interruzione del viaggio.

È in questa prospettiva che si inserisce il regolamento (UE) 2026/2202 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026. Con tale intervento, il legislatore europeo ha apportato una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, e al regolamento (CE) n. 2027/97, relativo alla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e bagagli. Pur mantenendo l’impianto generale delle tutele esistenti, la riforma ne ha precisato le modalità di applicazione, recependo alcuni orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea e rafforzando gli obblighi informativi e organizzativi posti a carico degli operatori del settore. L’obiettivo, pertanto, è stato quello di rendere più chiaro e uniforme il quadro delle tutele riconosciute ai passeggeri, agevolandone al contempo l’effettivo esercizio.

La riforma, entrata in vigore il 22 ottobre 2026, spiegherà i suoi effetti a decorrere dal 23 ottobre 2027 e ha lo scopo principalmente di cristallizzare gli orientamenti già espressi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, riconoscendo espressamente, per esempio, il diritto alla compensazione in una nuova ipotesi di ritardo ovvero quanto il ritardo all’arrivo alla destinazione finale sia superiore a tre ore e in cui il ritardo sia conseguenza della perdita di una coincidenza nell’ambito di un unico contratto di trasporto. L’aspetto più significativo della riforma, tuttavia, non risiede tanto nella misura della compensazione, che sono rimaste invariate rispetto al regolamento ad oggi in applicabile, quanto nelle nuove modalità previste per consentire ai passeggeri di esercitare il proprio diritto e ottenere le somme spettanti.

Nei casi in cui il passeggero abbia diritto a una compensazione pecuniaria a seguito della cancellazione di un volo, di un ritardo o della perdita di una coincidenza, il vettore aereo operativo sarà tenuto a trasmettere, entro 96 ore dalla conclusione del viaggio, una comunicazione elettronica su supporto durevole contenente le informazioni sul diritto alla compensazione e le istruzioni per richiederla. Il passeggero avrà quindi nove mesi dalla data effettiva di partenza indicata sul biglietto per presentare la relativa domanda di pagamento dell’indennizzo. Il vettore dovrà confermarne immediatamente la ricezione e, entro trenta giorni di calendario dal ricevimento, pagare l’importo oppure comunicare le ragioni dell’eventuale diniego. Una procedura distinta è invece prevista per la gestione dei reclami: il vettore o l’intermediario sarà tenuto a confermarne la ricezione entro sette giorni lavorativi e a fornire, di regola, una risposta motivata entro un mese (art. 1 punto 9) e 21) del regolamento 2026/2202).

Un ulteriore aspetto della riforma riguarda la disciplina delle circostanze eccezionali, al ricorrere delle quali il vettore aereo può essere esonerato dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria. Il nuovo regolamento recepisce i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, individuando tali circostanze negli eventi che, per natura o origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e sfuggono al suo effettivo controllo.[1] A questa definizione si affianca un elenco non esaustivo di ipotesi, tra cui eventi meteorologici incompatibili con la sicurezza del volo, chiusure dello spazio aereo e determinati rischi per la sicurezza aerea. La semplice riconducibilità del disservizio a una di tali ipotesi non è, tuttavia, sufficiente a escludere l’obbligo di indennizzo: il vettore aereo deve dimostrare l’esistenza di un nesso causale diretto tra l’evento eccezionale e il disservizio, nonché l’impossibilità di evitarne le conseguenze nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli. In caso di diniego, il vettore è inoltre tenuto a fornire una motivazione puntuale, riferita alle circostanze del caso concreto, senza potersi limitare a giustificazioni generiche o standardizzate.

La riforma interviene anche sulla disciplina del rimborso del biglietto, quale rimedio distinto e separato dal pagamento dell’indennizzo, che si pone quale misura alternativa alla prosecuzione del viaggio mediante riprotezione. In particolare, qualora il passeggero scelga il rimborso, il vettore sarà tenuto a restituire automaticamente, entro sette giorni di calendario, il prezzo del biglietto e gli eventuali diritti di intermediazione relativi alle tratte non effettuate, nonché a quelle già percorse, qualora il viaggio sia divenuto inutile rispetto al programma originario. Quanto alle modalità di pagamento, il rimborso dovrà essere effettuato, di regola, mediante trasferimento bancario elettronico, salvo che il passeggero abbia espressamente acconsentito all’utilizzo di un mezzo alternativo.

In merito al diritto di riprotezione del passeggero, la nuova disciplina rafforza gli obblighi del vettore aereo nell’individuazione di soluzioni di trasporto alternative che consentano al passeggero di raggiungere la propria destinazione finale. A tal fine, il vettore non potrà limitarsi a considerare i voli disponibili sulla medesima rotta, ma dovrà valutare, in base alle disponibilità e a condizioni di trasporto comparabili, anche itinerari diversi, aeroporti alternativi, voli operati da altre compagnie[2] e, quando appropriato in ragione della distanza, differenti modalità di trasporto. Qualora la soluzione individuata preveda l’utilizzo di un aeroporto alternativo, resteranno a carico del vettore i costi dei trasferimenti necessari rispetto all’aeroporto originariamente previsto. La riprotezione non dovrà, pertanto, tradursi nella semplice offerta di un nuovo biglietto, ma garantire al passeggero una soluzione concretamente idonea a raggiungere la destinazione finale in tempi ragionevoli.

Un importante elemento di novità è rappresentato dal diritto del passeggero di organizzare autonomamente il trasporto alternativo qualora il vettore non provveda a offrire un’adeguata soluzione di riprotezione. In particolare, tale facoltà potrà essere esercitata qualora, entro tre ore dalla comunicazione della volontà di proseguire il viaggio, il passeggero non abbia ricevuto un’offerta di trasporto alternativo a condizioni comparabili, previa informazione al vettore della propria intenzione di provvedervi autonomamente. In caso di cancellazione del volo, il termine di tre ore decorrerà dall’orario di partenza originariamente previsto. Le spese sostenute, purché necessarie, ragionevoli e adeguate, saranno rimborsabili entro il limite massimo del 400% del prezzo complessivo del biglietto o dei biglietti, comprensivo degli eventuali diritti di intermediazione. Il vettore sarà tenuto a provvedere al rimborso entro quattordici giorni dalla richiesta, termine che potrà essere esteso fino a trenta giorni in caso di attivazione del piano di emergenza aeroportuale.

Viene inoltre inserita una disciplina delle coincidenze dei voli che in seguito a un ritardo vengono perse dal passeggero; qualora i voli siano compresi in un unico contratto di trasporto e il passeggero perda una coincidenza a causa di un disservizio relativo al volo precedente, spetterà al vettore garantire la necessaria assistenza e offrire una soluzione di riprotezione. Ove non sia possibile riproteggere il passeggero entro cinque ore dall’orario di partenza previsto per la coincidenza persa, il vettore dovrà offrirgli anche il rimborso del prezzo. Diversamente, nel caso di itinerari composti da voli acquistati nell’ambito di contratti separati, le tutele connesse alla perdita della coincidenza non si estendono automaticamente all’intero viaggio. Proprio in considerazione di tale distinzione, il nuovo regolamento impone ai vettori e agli intermediari di indicare chiaramente, prima dell’acquisto, se i voli siano offerti nell’ambito di un unico contratto di trasporto o di contratti separati, fornendo su supporto durevole le relative informazioni e illustrandone le conseguenze. Si tratta di un obbligo di trasparenza particolarmente rilevante, poiché dalla configurazione contrattuale dell’itinerario dipendono anche le tutele riconosciute al passeggero in caso di perdita di una coincidenza.

Accanto alle misure volte a garantire la prosecuzione del viaggio, vengono rafforzati anche gli obblighi di assistenza a carico del vettore, che operano indipendentemente dal diritto alla compensazione pecuniaria. In particolare, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, il passeggero avrà diritto a ristori ogni due ore, a un pasto dopo tre ore e, successivamente, ogni cinque ore, con un massimo di tre pasti al giorno, nonché all’accesso a Internet e a due telefonate. Ove necessario, l’assistenza comprenderà anche la sistemazione alberghiera e i trasferimenti tra l’aeroporto e la struttura ricettiva. Qualora il vettore non provveda, il passeggero potrà sostenere direttamente le spese necessarie, ragionevoli e proporzionate, chiedendone il rimborso nei limiti previsti dal regolamento. Sono tuttavia previste alcune limitazioni: qualora il disservizio sia riconducibile a circostanze eccezionali non evitabili nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli, l’obbligo di sistemazione alberghiera potrà essere limitato a tre notti, ferma restando la tutela rafforzata riconosciuta ai passeggeri con esigenze specifiche e ai loro accompagnatori. L’eventuale esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria non comporterà, pertanto, il venir meno degli obblighi di assistenza, che restano soggetti a presupposti e limiti autonomi.

La riforma introduce inoltre una disciplina specifica per le attese prolungate a bordo degli aeromobili fermi a terra, sia prima del decollo sia dopo l’atterraggio. In particolare, negli aeroporti dell’Unione europea con traffico commerciale di passeggeri, oltre agli obblighi di informazione e assistenza a bordo, è previsto che, al raggiungimento delle due ore di attesa, l’aeromobile debba essere condotto al gate o in un’altra area idonea a consentire lo sbarco dei passeggeri. Restano salve le situazioni in cui lo spostamento sia impedito da ragioni di sicurezza, esigenze legate all’immigrazione o vincoli imposti dal controllo del traffico aereo. La disposizione non impone, pertanto, che lo sbarco sia completato entro due ore, ma mira a evitare il protrarsi ingiustificato della permanenza a bordo, garantendo ai passeggeri la possibilità di lasciare l’aeromobile non appena sussistano le condizioni per farlo.

Nel complesso, la riforma, pur confermando l’impianto generale delle tutele esistenti, mira a rafforzarne l’effettività attraverso una maggiore chiarezza delle regole e una più puntuale definizione degli obblighi posti a carico degli operatori. Per vettori aerei, intermediari e gestori aeroportuali, il nuovo quadro normativo richiederà un adeguamento delle procedure interne, dei sistemi di gestione dei rimborsi e dei reclami, degli obblighi informativi e dei meccanismi di assistenza e riprotezione dei passeggeri. Per questi ultimi, le novità introdotte si traducono non soltanto in una maggiore certezza dei diritti riconosciuti, ma soprattutto nella possibilità di esercitarli in modo più semplice e tempestivo, ottenendo informazioni, assistenza e soluzioni concrete in caso di disservizio.

Sarà dunque nella concreta applicazione delle nuove disposizioni, e nella capacità degli operatori di assicurare risposte efficaci e tempestive, che si misurerà il successo del nuovo regolamento sulla tutela dei diritti del passeggero nel trasporto aereo.

[1] CGUE, 22 dicembre 2008, C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771, punti 23 e 39-43, sui requisiti delle circostanze eccezionali e sull’onere del vettore di dimostrare l’adozione di tutte le misure ragionevoli.

[2] CGUE, 11 giugno 2020, C-74/19, Transportes Aéreos Portugueses, ECLI:EU:C:2020:460, punti 56-61: ai fini dell’esonero dalla compensazione, le misure ragionevoli possono richiedere la ricerca di voli diretti o indiretti di altri vettori, salvo indisponibilità di posti o sacrifici intollerabili rispetto alle capacità del vettore.