Porti e navi, arriva il drone kamikaze per fermare gli attacchi dal mare

Un drone kamikaze per intercettare e distruggere altri droni prima che colpiscano porti, terminal petroliferi e navi. È il nuovo sistema di difesa sviluppato dal gruppo franco-tedesco KNDS e dalla società francese SeaOwl, presentato martedì in risposta alla crescente minaccia degli attacchi condotti con mezzi di superficie senza equipaggio.

Il sistema utilizza un’imbarcazione autonoma costruita da SeaOwl, equipaggiata con una carica esplosiva da 30 chilogrammi prodotta da KNDS, gruppo specializzato nella produzione di armamenti e mezzi militari.

Il drone può essere impiegato in sciami, lanciato da un’altezza fino a sette metri e reso operativo in pochi secondi attraverso un apposito dispositivo di lancio. È possibile utilizzarlo anche senza questa attrezzatura.

«Quando un drone nemico punta verso un grande porto o un terminal petrolifero, il sistema più efficace per fermarlo è un altro drone di superficie, capace di muoversi molto rapidamente per intercettarlo e neutralizzarlo», ha spiegato Mathieu Glade, amministratore delegato di SeaOwl Technology.

La società ha avviato trattative con potenziali clienti in diversi Paesi europei e del Medio Oriente. Secondo Glade, il nuovo sistema presenta caratteristiche tecnologiche più avanzate rispetto ai droni di superficie attualmente prodotti dall’Ucraina. Tra i concorrenti figura il gruppo turco Aselsan.

L’iniziativa arriva dopo la diffusione degli attacchi con droni contro infrastrutture portuali e naviglio commerciale, comprese petroliere e portacontainer, nel Mar Nero e in Medio Oriente. L’i