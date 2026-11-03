Crisi del Cantiere Vittoria, Veneto Lavoro convoca sindacati e proprietà

Una ventina di dipendenti rimasti sono in cassa integrazione a zero ore. Nonostante le difficoltà il proprietario Cavazzana ai tavoli regionali non ha mai parlato di vendita e cerca soci

Il Cantiere Navale Vittoria
Il Cantiere Navale Vittoria

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 22:16

Veneto Lavoro ha convocato per il 17 novembre alle 9 il proprietario del Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo), Roberto Cavazzana, con Leonardo Beccati di Confindustria e Davide Benazzo del sindacato Cgil. L’oggetto è la crisi e le prospettive di continuità.

In questo momento la ventina di dipendenti rimasti (un terzo di quelli sotto contratto prima della crisi) sono in cassa integrazione a zero ore, quindi la Cnv Srl di Cavazzana non ha compensi da erogare, è l’Inps che paga gli operai. Ci sono però due scadenze, una di lunedì prossimo, l’altra del 10 dicembre e riguardano gli arretrati di luglio e agosto che il personale Cnv Srl non ha percepito.

Nonostante la crisi conclamata, Cavazzana ai tavoli regionali non ha mai parlato di vendita e cerca soci.

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