Crisi del Cantiere Vittoria, Veneto Lavoro convoca sindacati e proprietà

Veneto Lavoro ha convocato per il 17 novembre alle 9 il proprietario del Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo), Roberto Cavazzana, con Leonardo Beccati di Confindustria e Davide Benazzo del sindacato Cgil. L’oggetto è la crisi e le prospettive di continuità.

In questo momento la ventina di dipendenti rimasti (un terzo di quelli sotto contratto prima della crisi) sono in cassa integrazione a zero ore, quindi la Cnv Srl di Cavazzana non ha compensi da erogare, è l’Inps che paga gli operai. Ci sono però due scadenze, una di lunedì prossimo, l’altra del 10 dicembre e riguardano gli arretrati di luglio e agosto che il personale Cnv Srl non ha percepito.

Nonostante la crisi conclamata, Cavazzana ai tavoli regionali non ha mai parlato di vendita e cerca soci.