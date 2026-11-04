La sconfitta di Trump e il contrappeso americano / ANALISI

Donald Trump aveva scommesso sulla fedeltà del suo elettorato e sulla forza di un Partito repubblicano ormai identificato con la sua leadership. Le urne del 3 novembre gli hanno presentato il conto. Da Texas a South Carolina, passando per Ohio e North Carolina, i democratici hanno conquistato roccaforti che sembravano inespugnabili, riprendendosi il Senato e avvicinandosi alla maggioranza alla Camera. È una brusca frenata per la Casa Bianca e, soprattutto, il segnale che anche nell’America di Trump esiste ancora un argine politico al potere presidenziale.

I numeri della sconfitta

I numeri restituiscono la portata della battuta d’arresto. I democratici hanno conquistato almeno sei seggi al Senato in Stati che Trump aveva vinto con margini a due cifre nelle tre elezioni presidenziali: Texas, Kansas, South Carolina, Iowa, Ohio e North Carolina. James Talarico ha battuto Ken Paxton in Texas, interrompendo quasi quattro decenni di assenza democratica nelle competizioni statali. Annie Andrews ha riportato i democratici al Senato in South Carolina per la prima volta dal 1998. Adam Hamilton ha interrotto una serie negativa che in Kansas durava dal 1932. Sherrod Brown è tornato in Ohio, mentre Roy Cooper ha conquistato la North Carolina. Anche Susan Collins, esponente storica dell’area moderata repubblicana e da trent’anni a Washington, ha perso in Maine. Secondo le proiezioni, i democratici avranno una maggioranza di almeno quattro seggi, con un rapporto di circa 52 a 41.

Il quadro è completato dai risultati nelle elezioni per i governatori e alla Camera. In Georgia Keisha Lance Bottoms è diventata la prima donna afroamericana eletta governatrice. In Texas Gina Hinojosa ha interrotto 36 anni di dominio repubblicano, riportando un democratico nella residenza del governatore per la prima volta dal 1990. In Ohio Amy Acton ha prevalso al termine di una campagna aspra. Alla Camera i democratici si avviano a conquistare una maggioranza ampia, con un guadagno netto superiore ai venti seggi, secondo le stime elaborate sui distretti già assegnati.

Trump ha riconosciuto il risultato. In un’intervista al New York Times si è detto «assolutamente disposto ad accettarlo» e pronto a collaborare con i democratici. «Probabilmente troveremo un accordo», ha aggiunto. Una dichiarazione significativa, che almeno per il momento allontana l’ipotesi di contestazioni. Resta il messaggio politico uscito dalle urne: una parte consistente dell’elettorato ha manifestato insoddisfazione per l’operato dell’amministrazione. Il caro prezzi, le ricadute economiche dei dazi e della crisi iraniana, insieme a una gestione del potere giudicata troppo accentrata sulla figura del presidente, sono tra i fattori che i sondaggi segnalavano da mesi e che il voto ha portato in primo piano.

Il sistema americano dei pesi e contrappesi torna al centro della scena. Un presidente repubblicano dovrà fare i conti con un Congresso a maggioranza democratica. Hakeem Jeffries si prepara a diventare il primo speaker afroamericano della storia degli Stati Uniti. Il Senato democratico avrà voce decisiva sulle nomine, sui bilanci e sulle priorità legislative. Trump conserverà i poteri che la Costituzione attribuisce alla presidenza, ma dovrà cercare intese con un Parlamento politicamente avverso. È il confronto tra istituzioni previsto dai padri fondatori per impedire che il potere si concentri nelle mani di un solo organo.

Gli effetti sull’Europa

Per l’Europa e gli alleati atlantici il nuovo assetto avrà conseguenze concrete. Una Washington con i poteri divisi potrebbe adottare posizioni più ponderate sulle questioni internazionali. Non ci sono garanzie di continuità nella politica estera americana, ma il ruolo di controllo del Congresso può frenare decisioni improvvise e iniziative unilaterali. In una fase segnata da tensioni internazionali, dalla crisi iraniana alle pressioni sulle democrazie occidentali, la presenza di un Parlamento deciso a esercitare le proprie prerogative rappresenta un possibile fattore di stabilità.

La posta in gioco riguarda anche la tenuta delle democrazie consolidate. Gli elettori americani hanno mandato un segnale chiaro: il consenso ottenuto alle urne non autorizza un presidente a esercitare il potere senza limiti politici e istituzionali. La politica non può essere affidata soltanto alla leadership personale, alla comunicazione permanente e alla contrapposizione. Il voto ha restituito centralità al sistema dei controlli e delle garanzie, ricordando che le istituzioni devono poter bilanciare l’autorità dei governanti.

I prossimi due anni a Washington saranno probabilmente segnati da un confronto più serrato tra Casa Bianca e Congresso. La capacità di trovare accordi sarà messa alla prova, così come la tenuta delle istituzioni. Gli elettori hanno ricordato alla classe politica che il mandato presidenziale comporta responsabilità e limiti. Il contrappeso americano è tornato in funzione: una dimostrazione della vitalità del sistema democratico, purché le istituzioni sappiano esercitare fino in fondo il ruolo che la Costituzione assegna loro.