Sicurezza della navigazione, Leonardo studia le tecniche quantistiche

La tecnologia basata sui quanti incontra lo spazio e la difesa. Dalla navigazione senza Gps alle comunicazioni sicure usando singoli fotoni

Una nave colpita dagli Houthi (foto d'archivio)

Ultimo aggiornamento 6 novembre 2026 - 17:43

Dai sistemi di navigazione senza dover usare il Gps alle comunicazioni inattaccabili, la seconda rivoluzione quantistica entra nei sistemi ad alta tecnologia per la difesa, lo spazio e la sicurezza. Sono alcune delle applicazioni presentate nell’evento “Comprendere la rivoluzione quantistica tra ricerca, innovazione e società” organizzato da Ansa all’Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, in partnership con Deas Cyber+ e Q8.

“I nostri laboratori – ha detto all’Ansa Massimiliano Dispenza, Head of Advanced Technologies Labs di Leonardo – puntano a intersecare le potenzialità delle tecnologie quantistiche, dalla sensoristica alle comunicazioni passando dai computer, con le attività di Leonardo che spaziano dal cyber allo spazio, fino ai veicoli terrestri, navali o aerei”.

Nascono così una serie di applicazioni concrete che dai laboratori stanno ora vedendo la luce, come i sistemi di navigazione capaci di guidare navi, aerei o sottomarini senza dover comunicare con i satelliti, come il Gps, ed evitare così pericolosi disturbi dei segnali. Oppure usare singoli fotoni per vedere attraverso la nebbia o il fumo. “Gli stessi fotoni – ha aggiunto Dispenza – li possiamo utilizzare anche come veicolo per una comunicazione sicura perché cifrata da un fotone che non può essere rivelato senza essere perturbato”. Lavori di ricerca applicata che si inseriscono nel più ampio sforzo del sistema Paese tracciato dalla Strategia quantistica nazionale e dalla nascita dell’Alleanza Quantistica Italiana, concepita per raccordare il mondo accademico e le imprese e trasferire le applicazioni scientifiche dai laboratori al mercato.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Aerei su una portaerei della Royal Navy
Daniele Russo
|
Flotte militari,Ricerca e Sviluppo,Sicurezza
La Royal Navy non si fida più del Gps: sensori quantistici per verificare la posizione delle navi
Alexander Cerato
|
Armatori,Sicurezza
Navi fantasma e segnali falsi: così la "dark fleet" russa elude le sanzioni via Ais
La Redazione
|
Armatori,Sicurezza
Missile su una petroliera nel Golfo, ucciso un marittimo
Veduta aerea del Golfo della Spezia
La Redazione
|
Sicurezza
Difesa dei fondali, via alla sperimentazione: l'Europa fa rotta sullo Spezzino
Un miliziano Houthi
La Redazione
|
Assicurazioni,Sicurezza
Banca cinese chiede al giudice di archiviare la causa sulla nave affondata dagli Houthi
Una nave della flotta ombra russa (foto d'archivio)
Daniele Russo
|
Armatori,Sicurezza
La Norvegia ferma per la prima volta una nave per falsa bandiera: fa parte della flotta ombra
La Redazione
|
Sicurezza
La Corea del Sud invia la Marina vicino a Hormuz
La Redazione
|
Destinazioni,Notizie,Porti,Ricerca e Sviluppo
Erosione costiera, l'Italia si attrezza per proteggersi
La firma di uno degli accordi a Parigi
La Redazione
|
Sicurezza
Fincantieri rafforza la cooperazione industriale: firmati cinque accordi a Euronaval
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.