Missile su una petroliera nel Golfo, ucciso un marittimo

Lo riferisce la società che gestisce la nave, che era diretta verso il Bahrein

Hormuz

Ultimo aggiornamento 6 novembre 2026 - 17:17

Un marittimo è rimasto ucciso in un’esplosione, che si ritiene sia stata causata da un attacco missilistico contro una petroliera nel Golfo avvenuto ieri. A riferirlo oggi è una nota della società che gestisce l’imbarcazione citata da Reuters online.

La petroliera Mt Velos Sapphire, battente bandiera delle Isole Marshall, stava navigando scarica verso il Bahrein quando è stata colpita, ha dichiarato in un comunicato la società di gestione greca Velos Tankers.

“La società annuncia con profondo cordoglio il decesso di un proprio marittimo, rinvenuto a bordo con ferite mortali dopo essere stato inizialmente dichiarato disperso in seguito all’esplosione”, si legge nella nota. Non si registrano altri feriti tra l’equipaggio, che è riuscito a domare l’incendio scaturito dall’esplosione; non sono stati segnalati episodi di inquinamento, ha aggiunto la nota di Velos Tankers.

L’imbarcazione è stata condotta al porto Khalifa Bin Salman, in Bahrein, e verrà avviata un’indagine. L’entità dei danni allo scafo è ancora in fase di valutazione.

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