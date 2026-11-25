L’America di Donald Trump vuole costruire uno scudo antimissile, produrre più Tomahawk, accelerare i programmi dei sottomarini nucleari e perfino riportare in mare una corazzata. Il nemico immediato, però, non è la Cina. È il continuing resolution, il meccanismo con cui Washington finanzia temporaneamente le attività dello Stato quando il Congresso non riesce ad approvare il bilancio.

La Casa Bianca ha inviato a Capitol Hill un elenco di quasi due dozzine di «anomalies», deroghe alle regole che disciplinano la spesa provvisoria, per evitare che il riarmo americano resti ostaggio dello stallo politico. L’attuale CR scade l’11 dicembre e appare probabile il ricorso a un nuovo provvedimento ponte. Ma mantenendo i finanziamenti ai livelli precedenti e impedendo, in linea generale, l’avvio di nuovi programmi, il provvedimento rischia di bloccare alcune delle principali priorità militari di Donald Trump.

In cima alla lista c’è Golden Dome, l’ambizioso sistema di difesa antimissile voluto dal presidente. La richiesta di finanziamento ammonta a 5 miliardi di dollari. Senza la deroga, avverte la Casa Bianca, il programma non potrebbe proseguire nella fase di produzione. C’è poi uno dei progetti più rappresentativi della visione militare di Trump: la futura corazzata della classe Trump. Washington chiede di poter anticipare gli acquisti dei componenti, sostenendo che eventuali ritardi avrebbero ripercussioni sui costi e sui tempi di consegna. Nel pacchetto rientrano anche i programmi per i sottomarini nucleari delle classi Virginia e Columbia.

Il capitolo più rilevante riguarda però le munizioni. Il Pentagono vuole poter utilizzare più rapidamente i fondi già disponibili per PAC-3, Tomahawk, JASSM, LRASM, Precision Strike Missile e famiglia Standard Missile, trasformando l’aumento delle scorte, annunciato da tempo, in nuovi ordini alle industrie della difesa. Senza le deroghe, sostiene l’amministrazione, sarebbe necessario rinegoziare i contratti, con ripercussioni sulla programmazione dei grandi contractor e della loro rete di fornitori, oltre al rischio di perdere economie di scala. Per i soli programmi JASSM e LRASM, la cancellazione dei contratti pluriennali potrebbe comportare penali per 400 milioni di dollari.

Secondo una ricostruzione basata sull’elenco dell’Office of Management and Budget, le deroghe richieste valgono complessivamente circa 31 miliardi di dollari. Di questi, circa 22 miliardi riguardano i programmi per sottomarini e portaerei.

La questione va ben oltre la contabilità pubblica. Gli Stati Uniti discutono da anni della necessità di rafforzare la propria capacità industriale per sostenere una competizione di lungo periodo con Pechino. Trump punta ad affiancare a questo sforzo Golden Dome, nuove unità navali e un incremento della produzione missilistica. Ma l’industria della difesa non può funzionare soltanto sulla base degli annunci politici: ha bisogno di contratti, ordini programmabili, componenti e investimenti.

Il nodo americano è tutto qui. Washington vuole prepararsi alla guerra del futuro mentre il Congresso fatica persino a garantire i finanziamenti per il presente. Il primo ostacolo alla crescita dell’arsenale più potente del mondo, quindi, non è cinese, tecnologico o militare. È una legge di bilancio che non arriva.