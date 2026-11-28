Il recente salone Euronaval, di cui si è svolta a Parigi la 30esima edizione, ha messo il focus, in particolare, sui sistemi autonomi e i droni, l’intelligenza artificiale, la ciberdifesa, la guerra elettronica, i sistemi di combattimento, ma anche l’energia, la propulsione e le tecnologie legate ai fondali marini.

Tra le innovazioni tecnologiche emerse da questa grande piattaforma c’è quella dell’azienda francese Sodern, specialista in attrezzature optroniche per lo spazio e la difesa, che ha deciso di mettere la sua esperienza nella navigazione astronomica al servizio del settore navale. Sodern ha presentato al salone una nuova soluzione di navigazione autonoma che sfrutta la tecnologia del suo sensore stellare Astradia, in grado di funzionare di giorno e di notte, senza dipendere dai segnali di posizionamento satellitare, destinata alle navi civili e militari.

Il sistema si basa su un catalogo integrato che copre l’intera volta celeste, nonché sull’esperienza acquisita da Sodern, i cui sensori stellari – nell’ordine delle migliaia – sono già impiegati in ambito spaziale.

Abbinato a una piattaforma inerziale, il puntatore Astradia consente di correggere la deriva naturale dei sistemi di navigazione inerziale e di determinare la posizione della nave con precisione. Il dispositivo è in grado di funzionare ininterrottamente, in qualsiasi punto della Terra, senza dipendere da segnali esterni né richiedere aggiornamenti cartografici.

In un contesto in cui la sovranità tecnologica e la resilienza delle infrastrutture sono priorità fondamentali, proteggere le capacità di navigazione dalle minacce ai sistemi basati su satellite è più che mai cruciale. Ecco perché Sodern ha pensato ad un’alternativa affidabile e sicura ai sistemi di navigazione Gnss. A differenza dei sistemi di geolocalizzazione satellitare, questa soluzione autonoma non dipende da segnali esterni, risultando così estremamente affidabile e resistente a tentativi di disturbo (jamming) o contraffazione (spoofing), 24 ore su 24.

«In ambienti ad alto rischio, dove le unità navali sono spesso costrette a limitare la propria permanenza in una determinata area, questa soluzione rende i sistemi di navigazione più resilienti e ne potenzia le capacità operative», ha dichiarato Sandra Feilles, responsabile Innovazione e Programmi.

Il sistema, inoltre, non emette alcun segnale, consentendo alle navi di operare con discrezione in aree sensibili, a differenza dei sistemi di posizionamento basati su radar o sonar.

A partire dall’estate 2027, Sodern metterà a disposizione di armatori e cantieri navali un dimostratore per condurre prove operative a bordo delle proprie unità. La soluzione offre inoltre un ulteriore livello di sicurezza per gli armatori e le rispettive compagnie assicurative, in un contesto marittimo sempre più caratterizzato da tensioni e sfide.

«Questa nuova applicazione riflette il costante impegno di Sodern nel supportare le forze armate nell’adozione di tecnologie all’avanguardia, necessarie per affrontare missioni sempre più complesse e impegnative», ha dichiarato Sandra Feilles.