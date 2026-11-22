Per tre giorni e mezzo Genova è stata la casa comune della Blue Economy. Un luogo nel quale mondi che condividono il mare, ma spesso viaggiano su binari paralleli, hanno potuto incontrarsi, discutere e confrontarsi. Armatori, porti, cantieri, operatori logistici, istituzioni, finanza, ricerca e innovazione hanno avuto l’opportunità di mettere in comune esperienze, interessi e preoccupazioni, ma anche di rivolgersi alla politica con una voce più ampia e riconoscibile. Era questa la ragione di fondo del Best – The Blue Economy Summit & Trade Show: offrire al sistema marittimo uno spazio nel quale superare la frammentazione e riconoscersi come parte di una stessa filiera strategica per il Paese. I 3.000 accessi certificati alle sessioni di lavoro rappresentano un primo bilancio significativo. Non soltanto un dato di partecipazione, ma un’indicazione della disponibilità del settore a investire tempo e risorse nel confronto. La formula ha funzionato perché ha messo insieme competenze e interessi differenti, consentendo di affrontare questioni che non possono più essere considerate separatamente. La transizione energetica, la competitività dei porti, il futuro della cantieristica, la sicurezza delle rotte, la formazione professionale e l’evoluzione dei traffici sono capitoli di una stessa discussione. E richiedono una visione che tenga insieme industria, istituzioni e dimensione internazionale.

L’intervento di Tony Blair sulla geopolitica e sulla navigazione ha rappresentato, in questo senso, il momento emblematico della manifestazione. Il mare è tornato al centro delle relazioni internazionali, non soltanto come spazio attraverso il quale transitano merci ed energia, ma come terreno sul quale si misurano potenze, alleanze e interessi strategici. Dallo stretto di Hormuz al Mar Rosso, dal Mediterraneo all’Indo-Pacifico, la sicurezza delle rotte condiziona gli equilibri economici e politici globali. Ascoltare una personalità di primo piano della politica internazionale affrontare questi temi davanti alla comunità marittima ha restituito la misura di quanto sia necessario creare occasioni di dialogo tra chi governa, chi produce, chi trasporta e chi investe. Perché la Blue Economy non può essere relegata a una somma di settori industriali: è una componente essenziale della sicurezza e della competitività europea.

Naturalmente, tre giorni non bastano a costruire una rappresentanza stabile né a risolvere questioni che attendono da anni risposte. Ma possono contribuire a creare le condizioni perché il confronto continui, le relazioni si consolidino e le istanze del settore trovino ascolto nei luoghi in cui si assumono le decisioni. È questa la prospettiva che accompagna la conclusione del Best.

Il percorso, del resto, era cominciato prima della manifestazione con il ciclo di eventi Road to Best e non si fermerà con la sua conclusione. Nel 2027 proseguirà attraverso appuntamenti in Italia e in Europa, per allargare la partecipazione e mantenere vivo il dialogo tra i protagonisti della Blue Economy. La seconda edizione del Summit, prevista nel 2028, sarà una nuova occasione per fare il punto e misurare il cammino compiuto.