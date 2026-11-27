Genova prova a trasformarsi da luogo di approdo a polo digitale. Se più del 95% del traffico dati intercontinentale viaggia sotto il mare, come ha sottolineato quest’anno l’Osservatorio Nazionale Underwater, non si può ignorare la centralità che il Mediterraneo, con la sua posizione, ha all’interno di questo traffico. Il rapporto “L’underwater nel Mediterraneo” (2026) del centro studi SRM descrive il bacino come una vera “autostrada dei dati” tra Europa, Africa e Asia. E sottolinea come in questa mappa Genova stia guadagnando posizioni.

Oggi il Mediterraneo dipende molto da Marsiglia, che rappresenta il principale hub europeo per numero di approdi. Ma il report la indica come possibile single point of failure, cioè un punto unico di rottura: per questo, molti nuovi progetti si stanno impegnando a cercare alternative e stanno guardando all’Italia, in particolare al confine ligure, e quindi Genova e Savona, e al Nord-Est.

Sei i sistemi underwater che fanno o faranno presto parte di questo hub emergente Nord Italia – Europa: BlueMed e Blue, legati all’iniziativa Blue & Raman di Sparkle, Google e Omantel; 2Africa, con approdo a Genova dal 2022; Medloop, sulla rotta Barcellona–Marsiglia–Ajaccio–Genova; Unitirreno, la dorsale tirrenica tra Genova, Sicilia, Sardegna e area romana, dichiarata pronta al servizio a ottobre 2025; Barracuda, il cavo Valencia–Genova di 1.070 km, per cui il report indica un investimento di circa 100 milioni di euro e un’entrata in servizio prevista nel 2028, che lo rendono al momento solo una promessa. Oltre alla seconda porta ligure, a Bergeggi (Savona) dove approda il cavo India Europe Express che prosegue verso Milano attraverso la Liguria Landing Platform.

La domanda di capacità sostiene un mercato che è in grande espansione: la banda internazionale è triplicata tra il 2020 e il 2024, e i cavi che entreranno in servizio tra il 2025 e il 2027 valgono, secondo le stime TeleGeography citate da SRM, oltre 13 miliardi di dollari, più del doppio del triennio precedente.

Secondo il report, per gli operatori conviene costruire data center vicino ai punti di approdo e la loro presenza rende quei punti più attrattivi per nuovi cavi. Un circolo virtuoso, se ben governato, che a Genova trova il suo riferimento nel Genova Digital Hub del Lagaccio di Sparkle, con un investimento complessivo stimato di circa 100 milioni di euro e l’avvio operativo per l’approdo del cavo sottomarino Barracuda previsto nel 2028 .

Il rapporto SRM non nasconde però le criticità che questo sviluppo può portare al territorio. In primo piano, chi controlla i cavi: negli ultimi dieci anni gli hyperscaler hanno portato la quota di capacità internazionale che utilizzano dal 10% al 71%, passando da clienti a proprietari. Il rischio, scrive SRM, è che il Mediterraneo ospiti i cavi ma sia governato altrove. E questo rischio mette in luce quanto ospitare un approdo non sia sufficiente: il valore sta in servizi, data center, sicurezza e gestione. In secondo luogo: chi ripara i cavi? Nel Mediterraneo il consorzio di manutenzione MECMA dispone di sole due navi: la Sophie Germain, di base a Marsiglia, e la Antonio Meucci, a Catania, in servizio dal 1988 e da sostituire nel 2028-29. Per SRM la flotta basta per i guasti ordinari, non per rotture multiple e simultanee. Circa il 70% dei danni annuali ai cavi è accidentale – ancore, reti a strascico – ma gli episodi nel Mar Rosso e nel Baltico mostrano quanto il tema sia anche di sicurezza.

Su questo ecosistema si inserisce l’avvio, questo mese, della prima edizione del Master universitario di II livello in Digital Subsea Infrastructure dell’Università di Genova, promosso dal DITEN con Sparkle e SubOptic Foundation. Durerà un anno, fino a ottobre 2027, sarà in inglese e si svolgerà in collaborazione con la University of California di Berkeley. Il programma multidisciplinare prevede: telecomunicazioni e automazione, ingegneria navale e marittima, scienze ambientali, energia, economia e diritto, più un project work. Come ha spiegato il professor Mario Marchese, ordinario di Telecomunicazioni al DITEN, la rilevanza di un approdo dipende dalle reti che vi convergono e dalla capacità di portarle verso data center e utenti: servono quindi competenze che nessuna disciplina da sola esaurisce, dalla tecnologia ai contratti, fino al finanziamento e alle autorizzazioni.

Il progetto di un Master di questo tipo a Genova è la risposta più concreta al rischio di “transito governato altrove”: chi sa leggere insieme tecnica, norme e mercato può sedersi ai tavoli dove si decidono rotte e investimenti. Proprio il rapporto SRM cita l’Università di Genova tra gli atenei italiani con competenze avanzate in ingegneria navale e ocean engineering. Anche se per ora mancano dati pubblici sui posti di lavoro che l’hub genovese potrà generare.

I cavi sono già lì, ma l’effetto sul territorio dipenderà quindi da tre fattori: quanti data center e servizi si insedieranno, quanto saranno redditizi i collegamenti terrestri e se la formazione riuscirà a trattenere i talenti.