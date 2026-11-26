La deterrenza nucleare britannica passa anche dall’officina. E per tenere i sottomarini della Royal Navy fuori dai bacini e dentro l’Atlantico, Londra ha deciso di spendere 8,7 miliardi di sterline, oltre 10 miliardi di euro. A incassarli sarà Babcock, che con il ministero della Difesa britannico ha firmato il più grande contratto della propria storia.

Il nuovo Gateway Agreement partirà il primo dicembre e durerà inizialmente cinque anni, ma potrà essere prolungato fino a quindici. Dentro c’è molto più della manutenzione: ingegneria, assistenza tecnica, gestione delle infrastrutture delle basi di Devonport e Clyde e soprattutto il sostegno alla componente subacquea della deterrenza britannica nel passaggio dagli attuali Vanguard ai futuri Dreadnought.

È questa la parte strategica dell’affare. Il Regno Unito dispone di quattro Vanguard armati con missili Trident e deve garantirne permanentemente almeno uno in pattugliamento. Ma mantenere il Continuous At Sea Deterrent sta diventando un esercizio industriale sempre più complicato. Le manutenzioni si sono allungate, le infrastrutture sono sotto pressione e gli equipaggi hanno pagato il conto della minore disponibilità dei battelli. HMS Vengeance è rientrato questo mese dopo una missione di 217 giorni, durata record che racconta meglio di molti documenti ufficiali la tensione sulla flotta.

Il governo vuole quindi comprare non soltanto ore di lavoro, ma soprattutto tempo operativo. Il nuovo contratto introduce incentivi affinché Babcock riduca la permanenza dei sommergibili nei bacini e li riconsegni più rapidamente alla Royal Navy. Una necessità che riguarda anche gli Astute, i sottomarini nucleari d’attacco britannici, cruciali per gli impegni Nato e per AUKUS.

Dietro i siluri c’è però una gigantesca politica industriale. L’accordo protegge circa 8.500 posti di lavoro nell’industria nucleare della difesa e dovrebbe crearne altri 3 mila, oltre a più di 2.500 opportunità per apprendisti e neolaureati. Circa 2,4 miliardi di sterline finiranno nella supply chain britannica e un miliardo nelle piccole e medie imprese.

Per Babcock è una trasformazione di scala: il gruppo ottiene visibilità pluriennale su attività nelle quali competenze, certificazioni nucleari e personale specializzato costituiscono barriere all’ingresso difficili da replicare. E il Gateway Agreement si inserisce in un programma ancora più grande, il Project Royal Oak, con il quale Londra prevede 26 miliardi di sterline in dieci anni per modernizzare le infrastrutture navali di Devonport, Clyde e Portsmouth.

La Gran Bretagna sta insomma tornando a trattare la difesa come politica industriale. I nuovi Dreadnought, le fregate, AUKUS, i cantieri e ora 8,7 miliardi per mantenere efficienti i sommergibili raccontano la stessa scelta: dopo decenni di dividendo della pace, la capacità produttiva militare torna a essere un asset strategico. E Babcock si prende una delle rendite più preziose del nuovo riarmo europeo: non quella di costruire una piattaforma e consegnarla, ma di diventare indispensabile per farla navigare.