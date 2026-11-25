Il mercato italiano dei droni marini è destinato a più che raddoppiare nell’arco di sei anni. Nel 2024 valeva 93,6 milioni di euro, ma, secondo le previsioni, raggiungerà i 217,6 milioni nel 2030, con un tasso di crescita annuo vicino al 15% e in linea con le dinamiche dei principali competitor internazionali. Per Fincantieri e Srm, che in collaborazione con OsserMare ed ECFR hanno redatto il rapporto “L’Underwater nel Mediterraneo”, «questo settore rappresenta una delle componenti più dinamiche della filiera dell’underwater».

Il mercato italiano

Gli UUV (Unmanned Underwater Vehicles) mantengono la fetta più grande del mercato italiano. Il loro valore passerà dai 63,5 milioni di euro del 2024 ai 136,8 milioni previsti nel 2030. Più contenuta, invece, la quota di partenza degli USV (Unmanned Surface Vessel), che però passerà da 30,1 milioni a 80,8 milioni nel giro di sei anni. La dinamica, si legge nello studio, segnala una doppia traiettoria: «Da un lato la centralità delle tecnologie subacquee per ispezione, monitoraggio, ricerca e difesa; dall’altro la crescente adozione di piattaforme di superficie per sorveglianza, pattugliamento, sicurezza portuale e missioni di supporto multi-dominio».

Difesa e sicurezza

A dare spinta alla filiera è la domanda legata alla difesa e alla sicurezza. In Italia, le applicazioni militari valevano oltre 38 milioni di euro due anni fa e sono attese sfiorare i 100 milioni nel 2030, con una crescita annua prevista del 17%. Più ampio, ma caratterizzato da un’espansione meno netta, il mercato civile e commerciale: dai 55 milioni nel 2024 ai 119 milioni nel 2030. «Il mercato italiano mantiene quindi una prevalenza civile, ma con una componente militare e dual-use in progressivo rafforzamento», evidenzia il rapporto.

Lo scenario globale

La crescita italiana si inserisce in un’espansione di portata internazionale. Il mercato dei Sea Drone Systems è stimato in aumento dai 7,8 miliardi di euro del 2024 ai 18,9 miliardi del 2030. Sempre secondo le stime raccolte da Fincantieri e Srm, all’interno del comparto gli UUV dovrebbero raggiungere quota 11,9 miliardi, mentre gli USV si attesterebbero intorno ai 7 miliardi. «La crescita è sostenuta da tre driver principali: aumento della spesa in difesa e sicurezza, maggiore domanda di sorveglianza delle acque territoriali e delle zone economiche esclusive, avanzamenti tecnologici nella navigazione autonoma, nel controllo basato su intelligenza artificiale e nella sensoristica».