Psa International rafforza la propria presenza in Vietnam con la costruzione di un nuovo terminal container nel porto in acque profonde di Lach Huyen, nella città settentrionale di Hai Phong. La cerimonia di avvio dei lavori si è svolta il 23 novembre alla presenza del primo ministro vietnamita Le Minh Hung.

Il progetto, denominato Haiphong Xuan Cau Psa International Container Terminal (HXPICT), è sviluppato da Lach Huyen Port Investment, joint venture tra il gruppo vietnamita Xuan Cau e Psa International, operatore portuale di Singapore. L’investimento ammonta a 24.845 miliardi di dong, circa 950-960 milioni di dollari.

L’infrastruttura comprenderà quattro banchine container, per una lunghezza complessiva di 1.800 metri, e un accosto di 400 metri destinato alle chiatte fluviali. La capacità di movimentazione prevista è di circa 4,7 milioni di teu all’anno. Il terminal sarà attrezzato per accogliere portacontainer di grande dimensione, fino a 18.000 teu.

La prima fase, con le banchine 9 e 10, dovrebbe entrare in esercizio nel 2028; le altre due saranno realizzate successivamente, con completamento previsto entro il 2035. Il terminal sarà collegato alla zona industriale e di libero scambio di Xuan Cau, estesa su 752 ettari, e alle strutture logistiche di Psa nel nord del Paese. L’integrazione tra porto, industria e trasporti punta a rafforzare i collegamenti commerciali del Vietnam settentrionale con i mercati internazionali.