Volodymyr Zelensky rivendica l’attacco ucraino alla nave cargo russa Sparta II nel Golfo di Finlandia, ma da Oslo arriva un richiamo alla cautela. La Norvegia, tra i più solidi sostenitori di Kiev, invita l’Ucraina a rispettare il diritto internazionale e a tenere conto delle esigenze di stabilità e sicurezza nelle acque del Nord Europa. Un avvertimento che segnala la crescente preoccupazione degli alleati per le possibili ripercussioni delle operazioni ucraine nel Mar Baltico.

La Sparta II, battente bandiera russa e di proprietà della Oboronlogistika, società che fornisce servizi logistici al ministero della Difesa di Mosca, era in navigazione da San Pietroburgo verso l’enclave di Kaliningrad quando è stata colpita. La nave, sottoposta a sanzioni statunitensi e ucraine e sospettata di trasportare materiale militare, ha preso fuoco. I 16 membri dell’equipaggio sono stati evacuati su un’altra unità russa. Dopo essere andata alla deriva, è entrata nelle acque finlandesi, dove unità di Finlandia, Estonia e Russia hanno collaborato alle operazioni di spegnimento. Domenica è stata rimorchiata in acque russe e successivamente ormeggiata a San Pietroburgo.

«Abbiamo fatto tutto bene», ha dichiarato Zelensky in un’intervista a Bloomberg, rivendicando la legittimità dell’operazione. «Ogni nave con bandiera russa, tutto ciò che trasporta armi o carichi sanzionati, è un obiettivo legittimo per noi in acque territoriali russe o neutrali». Il presidente ucraino ha sostenuto che il raid sia avvenuto in acque territoriali russe e che soltanto in seguito la nave sia andata alla deriva, alimentando interrogativi sulla dinamica dell’incidente.

Zelensky ha riconosciuto le preoccupazioni espresse da alcuni partner europei per le operazioni militari nel Baltico e ha annunciato di aver incaricato ministri e vertici militari di rafforzare il coordinamento con gli alleati, per evitare iniziative che possano coglierli di sorpresa. Il richiamo più esplicito è arrivato martedì dal ministro della Difesa norvegese Tore Sandvik. «Tutti gli attacchi cesserebbero immediatamente se la Russia interrompesse questa guerra. Detto questo, ci concentriamo sul fatto che l’Ucraina deve agire nel rispetto delle regole del diritto internazionale. Quindi affrontiamo la questione con loro», ha dichiarato ai giornalisti. Sandvik ha confermato che Oslo sta discutendo con Kiev la necessità di garantire stabilità nelle aree vicine alla Norvegia, precisando che il dialogo con le autorità ucraine è positivo.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo la firma di un accordo di cooperazione con il ministro ucraino Yevhenii Khmara per ampliare l’impiego di sistemi anti-drone. Un passaggio che conferma la continuità del sostegno militare norvegese, accompagnato però dalla richiesta di un maggiore coordinamento sulle operazioni che possono avere conseguenze sulla sicurezza regionale.

Membro della Nato, la Norvegia ha previsto un programma di sostegno finanziario pluriennale all’Ucraina da circa 27 miliardi di dollari per il periodo 2023-2030, collocandosi tra i principali donatori in rapporto alla popolazione. L’incidente nel Golfo di Finlandia, il tratto di mare compreso tra Finlandia ed Estonia, riporta così al centro il problema della sicurezza della navigazione civile e del rischio che il conflitto si estenda ulteriormente a un’area strategica per gli equilibri del Nord Europa. Anche le autorità finlandesi avevano già segnalato a Kiev la delicatezza della zona.