“In questi anni l’impatto dell’economia del mare sul prodotto interno lordo è cresciuto del 50% e il settore ha tagliato diversi record in termini di export cantieristico, di movimentazione merci, di trasporto passeggeri. Però io sono convinta che questo settore abbia ancora un potenziale immenso da esprimere. Penso alla cantieristica, alla nautica, alla portualità, alla logistica, ma penso anche alle nuove frontiere della dimensione subacquea, delle tecnologie applicate al mare, ambiti nei quali l’Italia esprime già eccellenze riconosciute a livello mondiale, ma dove possiamo e dobbiamo fare molto di più”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel video messaggio inviato per la sessione di apertura del secondo giorno del Best.