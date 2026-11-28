Le Havre – Per Msc Crociere ci sono città sulle quali continuare a investire e altre sulle quali, invece, potrebbe convenire fermarsi. Gianni Onorato, amministratore delegato della compagnia, non usa giri di parole quando affronta il tema delle nuove tasse sui passeggeri introdotte da alcune amministrazioni: «Ci sono porti indispensabili e porti non indispensabili. È bene che tutti se ne ricordino, in Italia e all’estero». Una presa di posizione che riguarda da vicino Genova, dove Msc gestisce l’85% del business crocieristico del porto, e che riapre il confronto sul rapporto tra compagnie, amministrazioni portuali e territori. «Le tasse portuali hanno una coincidenza: nascono sempre quando ci sono delle elezioni in giro», osserva.

Il problema, precisa, non è sottrarsi alle regole né agli impegni della transizione ambientale, ma evitare nuovi prelievi decisi senza programmazione e senza una valutazione delle conseguenze. «Sono una cosa brutta perché è una decisione non pianificata, che arriva improvvisamente», osserva Onorato, richiamando anche il peso crescente del sistema europeo Ets sulle emissioni, che comporta un aggravio del costo del carburante di «250 euro in più» per tonnellata. «Purtroppo il cattivo esempio arriva spesso da Bruxelles: la cosa più facile è tassare», taglia corto il manager.

Sul fronte territoriale, l’ad distingue le situazioni di Napoli e Genova, due piazze strategiche per la compagnia. Nel capoluogo campano Msc ha consolidato negli anni una presenza importante: «Abbiamo fatto tantissimo a Napoli, continuiamo a farlo», sottolinea, confermando l’impegno sullo scalo e sul suo sviluppo.

A Genova, invece, la discussione si intreccia con la tassa sui passeggeri e con le ricadute economiche del traffico crocieristico. Qui Msc rappresenta una quota determinante dell’attività: «A Genova l’85% del business delle crociere del porto è nostro», ricorda Onorato. Da qui l’avvertimento sulle possibili conseguenze di nuove imposizioni: «Più che una tassa sui passeggeri sembra una tassa su Msc. E allora potremmo fare altre scelte, tipo non crescere più». Più che una minaccia di abbandono, una possibile frenata degli investimenti. A sostegno delle proprie argomentazioni, l’ad richiama anche lo studio sull’indotto economico delle crociere a Genova e Savona, stimato in 350 milioni di euro: «Io neppure lo sapevo, me lo ha detto il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Matteo Paroli».

Il ragionamento si allarga quindi al mercato internazionale. «Oggi l’America corre, mentre l’Europa e l’Italia in particolare conservano ampi margini di crescita». Ma il manager segnala anche le difficoltà legate al mercato: «Non siamo aiutati dalla concorrenza in questo momento. Dobbiamo tirare la carretta da soli».

Gli scenari geopolitici impongono intanto una capacità di adattamento sempre maggiore. «Quando ci sono queste situazioni, io uso sempre la legge di Darwin: la legge della sopravvivenza», spiega Onorato. La sospensione delle attività a Dubai, per esempio, ha spinto la compagnia a valorizzare le Canarie e a riorientare alcune navi verso i Caraibi e l’Asia.

Anche la concorrenza cinese nella cantieristica navale rappresenta un tema da seguire con attenzione. «Un decennio fa non pensavamo che le macchine elettriche cinesi potessero distanziare le Tesla, oggi lo fanno tranquillamente», osserva. Per le grandi navi da crociera, però, il quadro è ancora diverso: «Oggi loro non hanno ancora possibilità di farlo, tra dieci anni chissà…».

Sulla transizione ambientale, Onorato invita a guardare anche agli effetti concreti delle politiche adottate. «In Italia probabilmente sposteremo il problema col cold ironing: riusciremo a mettere l’elettricità, ma prodotta dieci chilometri prima. E sia chiaro: l’infrastruttura l’abbiamo pagata con fondi Pnrr, sarebbe inaccettabile caricare i costi sulla tariffa dell’energia. Mi aspetto prezzi inferiori rispetto all’estero», afferma. Un tema sul quale Msc ha appena compiuto un passo concreto a Le Havre: venerdì la Msc World Asia si è collegata per la prima volta alla banchina elettrificata dello scalo francese, utilizzando il sistema di alimentazione da terra durante la sosta in porto. Un’esperienza che, sottolinea, «nessun porto italiano» ha ancora reso possibile mentre «venti delle misure ventiquattro navi sono predisposte per collegarsi alla banchina».

Quanto ai futuri ordini, l’ad non esclude la possibilità di costruire «navi ancora più grandi» di World Asia. Se la compagnia dovesse prendere questa strada, però, «le destinerebbe al mercato americano», dove i volumi di traffico e le caratteristiche delle banchine sono diversi da quelli europei.

Un altro esempio da cui trarre indicazioni è Palma di Maiorca, dove le iniziali resistenze al traffico crocieristico sono state affrontate attraverso il confronto con le categorie economiche locali. Tassisti, autotrasportatori, albergatori, commercianti e Camera di commercio si sono seduti allo stesso tavolo: «A Palma ci siamo seduti insieme e abbiamo chiarito le cose», racconta. I dati hanno contribuito a superare le contrapposizioni: sei crocieristi su dieci pernottano in città prima o dopo l’imbarco e il 64% di chi fa scalo torna entro cinque anni. Da questo confronto è nata anche un’applicazione condivisa per gestire i flussi turistici e contenere il sovraffollamento.

Un modello di collaborazione che Onorato vorrebbe vedere applicato anche altrove, perché la crescita delle crociere passa dalla capacità di trovare un equilibrio tra gli interessi delle compagnie e quelli delle città che le accolgono. Anche la domanda, intanto, sta cambiando: aumentano le famiglie multigenerazionali che scelgono di viaggiare insieme e cresce il segmento dello Yacht Club, per il quale «quest’anno superiamo i 150 mila passeggeri». Nuove opportunità che richiedono navi, servizi e investimenti programmati con anni di anticipo. Da qui il messaggio finale dell’ad: «Noi siamo delle aziende serie che devono investire: non possiamo stare dietro a queste cose». Un richiamo alla necessità di regole stabili e di un rapporto costruttivo con i territori, senza il quale anche i progetti di crescita rischiano di fermarsi.