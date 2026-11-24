Dalle crisi in Medio Oriente, con le incognite legate allo stretto di Hormuz e alla navigazione attraverso il canale di Suez, alle tensioni commerciali internazionali, fino alle nuove direttrici di crescita dello shipping mondiale.
Søren Toft, ceo di Msc, affronta i principali dossier del trasporto marittimo internazionale nel corso della videointervista realizzata a Genova in occasione del Best 2026.
Tra i temi al centro del colloquio anche gli effetti dell’Ets sulla competitività dei porti mediterranei, gli squilibri dei flussi commerciali, il ruolo dell’India nel futuro dell’economia globale, le prospettive della rotta artica e gli investimenti del gruppo nella flotta e nelle infrastrutture portuali.