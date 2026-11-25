A Saint-Nazaire, in Francia, è stata consegnata Msc World Asia, la nuova ammiraglia di Msc Crociere costruita da Chantiers de l’Atlantique. Nel video la madrina della nave, Alexa Aponte, moglie dell’executive chairman di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago, e figlia del fondatore del gruppo Gianluigi Aponte.
Terza unità della World Class e 24ª nave della flotta della compagnia, Msc World Asia sarà ufficialmente battezzata il 28 novembre a Le Havre. Alimentata a Gnl, entrerà in servizio il 4 dicembre con crociere nel Mediterraneo occidentale.