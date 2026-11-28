Il governo francese ha annunciato i 33 progetti vincitori del bando “Aiuti agli investimenti per la decarbonizzazione del trasporto e dei servizi marittimi”, finanziato con i proventi del Sistema europeo di scambio di quote di emissione.

Il bando copre l’intera catena della decarbonizzazione del settore marittimo: navi, cantieri navali, fornitori di attrezzature e porti. Dei progetti vincitori, 22 riguardano l’ambito “Navi”, 7 l’ambito “Industria” e 4 l’ambito “Porti”.

Nel settore delle navi, si tratta sia di progetti per nuove imbarcazioni che di interventi di ammodernamento (retrofit), che spaziano tra diverse tecnologie: propulsione ibrida elettrica, propulsione eolica, miglioramento dell’efficienza energetica e dell’idrodinamica della nave.

Tra questi, figura il progetto Stargate, promosso dall’armatore emergente Zéphyr & Borée, che consiste nell’acquisizione di una nave dedicata alla logistica strategica del settore aerospaziale europeo, con rotte tra Bordeaux, gli Stati Uniti e la Guyana francese. Per decarbonizzare tale servizio, l’imbarcazione integra un sistema di propulsione ibrida che combina un motore diesel ottimizzato (sistema PTI-PTO) con due vele automatizzate, gestite da un software di pianificazione della rotta basato su modelli predittivi.

I 4 progetti che riguardano i porti contribuiranno alla realizzazione di infrastrutture che consentiranno il cold ironing. Tra questi, il progetto HAROPA Ports OPS, promosso dal Grande porto fluviale-marittimo dell’asse della Senna (Axe Seine), sta preparando le condizioni per l’installazione di infrastrutture destinate al cold ironing nei porti di Le Havre, Rouen e Honfleur. Il progetto si baserà, in particolare, sulla creazione di una nuova sottostazione elettrica ENEDIS, elemento indispensabile per l’elettrificazione dei porti dell’asse della Senna.

Infine, tra i sette progetti selezionati nell’ambito della tematica «Industria» spicca quello relativo alla transizione del polo cantieristico di Le Rosmeur (in Bretagna) che mira ad adeguare e ampliare le infrastrutture di sollevamento, attualmente obsolete, sostituendole con motorizzazione 100% elettrica.

Il ministro dei trasporti, Philippe Tabarot, ha dichiarato: « Per il numero e la qualità dei progetti presentati, questo bando testimonia il dinamismo del settore e la sua volontà di avviare, fin da subito, la transizione verso un trasporto marittimo decarbonizzato. Per quanto riguarda i porti, i progetti selezionati rispecchiano la diversità degli attori portuali e dei bacini marittimi, coinvolgendo due grandi porti marittimi e due porti decentralizzati, sia nel Mediterraneo che lungo la costa atlantica. Questo bando, dedicato alla decarbonizzazione del trasporto e dei servizi marittimi, è il primo in Europa a essere finanziato attraverso una parte dei proventi derivanti dal mercato europeo delle quote di emissione (ETS). Faremo tesoro dell’esperienza maturata dall’intero settore per continuare a rispondere, nel modo più mirato possibile, alle esigenze degli operatori».