Il porto della Spezia continua a navigare verso il futuro. Sul versante mercantile, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha individuato gli spazi da destinare ad aree di cantiere per il campo prove del nuovo Terminal Ravano. Su quello crocieristico, ha affidato alla società Technital la progettazione esecutiva del dragaggio dei fondali prospicienti il Molo Garibaldi e il canale di accesso al Primo bacino dello scalo cittadino, con l’obiettivo di raggiungere una profondità di 12,5 metri.

L’ordinanza sul Ravano

Le aree saranno messe a disposizione di La Spezia Container Terminal da martedì. E, come stabilito dall’ordinanza firmata dal presidente dell’Autorità portuale Bruno Pisano, resteranno destinate al cantiere fino al 31 marzo 2027, «e comunque fino al termine dei lavori». Il campo prove rappresenta una fase preparatoria nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo Terminal Ravano. L’ordinanza, tuttavia, non entra nel merito delle caratteristiche dei test. Il progetto, ricordiamo, prevede la colmata del bacino della marina del Canaletto, la realizzazione di una nuova banchina lunga oltre 520 metri e l’adeguamento strutturale di Calata Ravano e della radice del molo Fornelli Est. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, i lavori sono stati affidati a un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla spezzina Agnese Costruzioni e dalla romana Vianini Lavori, con la friulana Icop nel ruolo di capogruppo. Ora si parte. La stessa Contship ha annunciato l’avvio dei lavori, «uno dei principali interventi di sviluppo infrastrutturale per La Spezia Container Terminal». Il campo prove, hanno aggiunto, sarà un «passaggio preliminare fondamentale per verificare le soluzioni tecniche previste e preparare le successive fasi di sviluppo dell’opera». Per tutto il gruppo, un «primo traguardo verso la realizzazione del nuovo Terminal Ravano e per il futuro del porto della Spezia».

Il dragaggio del Primo bacino

Sarà invece la Technital, società con sede a Verona, a occuparsi della progettazione esecutiva dei lavori di dragaggio, che dovranno portare i fondali antistanti il Primo bacino portuale a una quota di – 12,5 metri. L’affidamento, disposto con una determina firmata dal segretario generale dell’Adsp Federica Montaresi, ammonta a 80 mila euro e comprende anche la definizione delle modalità di gestione dei sedimenti di risulta. Tra gli aspetti da approfondire, figurano infatti la caratterizzazione dei materiali, le possibilità di conferimento e i relativi costi di gestione. La progettazione dovrà inoltre valutare eventuali attività preliminari, tra cui le verifiche della presenza di ordigni bellici inesplosi e gli accertamenti di carattere archeologico.

Energia in porto

Parallelamente ai dossier su nuovo Terminal Ravano e dragaggi, l’Authority avanza anche sul potenziamento delle rete elettrica dello scalo. Le aree, già individuate con un’ordinanza di settembre, resteranno a disposizione di Guastamacchia Spa, impresa esecutrice per conto del consorzio Research.