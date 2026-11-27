Molte opportunità di lavoro, per lavori ben pagati: è quanto offre oggi la cosiddetta blue economy. Eppure i giovani non rispondono alle offerte e gli operatori lamentano scarsità di vocazioni.

Per questo l’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, i “porti di Roma”), guidata da Raffaele Latrofa, ha lanciato la piattaforma online Blue Med Academy Network per fare incontrare domanda e offerta di formazione e di lavoro nel settore marittimo e delle crociere.

La nascita del network è stata voluta dal presidente Latrofa che, arrivando dalla Toscana a presiedere un porto importante come Civitavecchia (primo in Italia per traffico crocieristico con 3,5 milioni di passeggeri all’anno), si è accorto che sulle navi che toccavano lo scalo non lavoravano giovani del territorio. Ma la piattaforma vuole avere valenza nazionale, perché il problema della mancanza di vocazioni non riguarda soltanto il Lazio.

«Abbiamo creato – ha spiegato Latrofa – un portale aperto a tutti che incrocia la domanda con l’offerta. Un giovane, ma anche una persona che vuole cambiare la sua professione, andando ad esempio a chiedere la tipologia di lavoro alla quale è interessato trova un’offerta formativa. La cosa è biunivoca. Il portale verrà popolato presto da ulteriori corsi». Ma non si tratta di una nuova accademia: «Siamo coloro che agevolano e creano la rete, dando anche supporto logistico».

A sottolineare la rilevanza nazionale del progetto sono stati gli interventi del presidente di Leonardo, Francesco Macrì, e del sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Claudio Durigon.

Federica Giammarioli, dell’ufficio Formazione e sviluppo di Msc Crociere, ha detto che nel 2027 il gruppo assumerà a livello globale 9.000 persone. Msc Crociere ha già collaborazioni formative in Liguria (Accademia del turismo di Lavagna e Accademia della Marina mercantile di Genova) e Puglia (Its Academy), ma «presto apriremo corsi anche qui nel Lazio», ha aggiunto Giammarioli a margine dell’incontro di Civitavecchia.

Fra gli interventi quello di Rosario Trapanese, fondatore del centro di formazione Imat, che prepara la manodopera a 7mila navi nel mondo. Trapanese pensa che i ragazzi non sfruttino abbastanza le occasioni presenti nel settore marittimo. «Eppure – ha detto ai giovani studenti presenti in sala – le opportunità di stipendio sono allettanti. Un terzo ufficiale guadagna da 4.500 a 9.000 dollari al mese, un senior, comandante o direttore di macchina, già a 34 anni può guadagnare fra 25 e 35.000 dollari».

Dopo i saluti istituzionali, la presentazione si è svolta con due panel. Il primo, dedicato alle esigenze delle imprese, ha visto la partecipazione di Francesco Macrì, presidente di Leonardo, Michele de Iudicibus. Head Sales & business development di Fincantieri, Chiara Parisi, Fleet Learning & Development Director di Costa Crociere, Federica Giammarioli di Msc e Antonio Errigo, vicedirettore di Alis.

Al secondo panel sulle risposte degli organismi di formazione sono intervenuti Vincenzo Cimmino di Bc Service Group, Alessia Mastromattei della Escola Europea, Rosario Trapanese fondatore di Imat – Italian Maritime Academy Technologies, Giovannina Corvaia dell’Istituto di Istruzione Superiore Stendhal-Calamatta di Civitavecchia e Clemente Borrelli dell’Its Academy Fondazione Giovanni Caboto, sedi di Gaeta e Civitavecchia.