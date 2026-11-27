La Msc World Asia è appena arrivata. Consegnata il 25 novembre a Saint-Nazaire dai Chantiers de l’Atlantique, il 27 novembre è ormeggiata a Le Havre, dove sabato 28 verrà ufficialmente battezzata. È la 24ª nave della flotta Msc, la terza della classe World: lunga 333 metri, può ospitare quasi 6.800 passeggeri e oltre 2.100 membri di equipaggio.

A bordo, Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo Msc e Managing Director per l’Italia, fa due considerazioni che definisce «banalissime» e che, in realtà, non lo sono affatto.

«Questa nave, come investimento, è un nuovo stabilimento produttivo. Costa circa un miliardo di euro. È uno stabilimento importante: terreno, macchine, ci lavorano a ciclo continuo duemila persone. Tu apri uno stabilimento in Germania e devi trovare quattromila operai che 24 ore su 24 ti coprono lo stabilimento. Non è una cosa banale». I numeri sono quelli di una vera città galleggiante. «Su questa nave ci sono 6.000 ospiti e 2.000 persone di equipaggio. Ogni giorno è in grado di fare 8.000 pasti. Colazione, pranzo e cena. Sono 24.000 pasti al giorno. Non sono molti i ristoranti nelle nostre città che forniscono 24.000 pasti al giorno». E se lo sguardo si allarga all’intera flotta, le dimensioni cambiano ancora: «Un’azienda come la nostra fornisce più di 130 milioni di pasti all’anno. Non sono molte le organizzazioni al mondo che fanno questo». Dietro quei pasti c’è un’intera filiera agroalimentare italiana, dai vini all’olio, che ha nei porti del Mediterraneo uno dei suoi principali punti di riferimento.

La resilienza dopo il Covid

Massa ricorda il momento più duro attraversato dal settore. «Con il Covid, la prima industria a livello mondiale che è stata fermata è stata quella delle crociere. La nave ferma in Giappone era su tutti i giornali del mondo, vista come luogo di diffusione del virus. In termini medici era al pari di un lager, uno dei posti peggiori al mondo da visitare». Poi la ripartenza. «Il 20 agosto, a livello mondiale, non solo la prima nave a ripartire, ma la prima organizzazione turistica a ripartire è stata Msc. Verso novembre-dicembre tutti parlavano di social bubble, bolla sociale: l’avevamo inventata noi. In un periodo in cui nei condomini non si prendeva l’ascensore assieme e i parenti non si salutavano per le feste, noi mettevamo sulla nave, dal 20 agosto, 4.000 persone in sicurezza».

Barriere all’ingresso e cantieri pieni

Perché un settore in così forte crescita non attira nuovi concorrenti? «Ci sono barriere all’entrata di tipo software, hardware e credito. Competenza, capitale, know-how. Una nave da crociera è una delle opere umane più complesse in assoluto. Andare sulla Luna è più complesso, ma ragionate: quante cose costruite dall’uomo costano un miliardo di euro a pezzo? Una nave costa come quattro Boeing. È un laboratorio straordinario di ricerca e sviluppo: le innovazioni arrivano prima qui e poi passano alle industrie civili anni dopo».

Il vero collo di bottiglia, però, è la capacità produttiva. «I cantieri oggi hanno tutti in pancia ordini fino al 2031-32. Se mettessimo d’accordo di fondare una nuova compagnia e trovassimo anche qualche miliardo, il primo problema è che la prima nave non potremmo averla prima del 2035».

Un mercato ancora piccolo, con molto spazio per crescere

Per Massa il futuro del settore poggia soprattutto su un dato: «Fatto 100 il numero delle persone che vanno in vacanza nel mondo, questa industria oggi raccoglie ancora una quota piccolissima. Questo è l’altro grande segreto». Il mercato più sviluppato, quello nordamericano, lo scorso anno ha accolto circa 17 milioni di persone, «ma sono 17 milioni sul totale di coloro che vanno in vacanza in estate: il tasso di penetrazione è basso». Anche in Europa, «nonostante tutte le navi e tutte le compagnie», la penetrazione resta molto bassa nella media continentale. «Questo è il motivo per cui tutti continuano a investire».

Poi ci sono i mercati con un grande potenziale: «La Cina, l’India, il Giappone e l’Australia, dove le crociere esistono già. È un’industria che, credo e pensano tutti, continuerà a crescere». I fattori che ne determinano l’andamento, spiega, sono da un lato la capacità delle navi, dall’altro l’accessibilità delle destinazioni. «Sono sicuro che ci saranno nuove navi, nuove rotte». Il limite strutturale resta la domanda: «È un’industria che funziona se c’è domanda, e se non c’è domanda non funziona. Ma il 70% del pianeta è coperto dal mare, e questo quasi garantisce una possibilità di sviluppo abbastanza alta».

C’è poi la capacità di reagire alle crisi geopolitiche. Massa cita il Nordafrica, area che in passato ha attraversato momenti di difficoltà, e i Paesi del Sud America, le cui economie stanno crescendo: se un mercato entra in crisi, la presenza globale della compagnia consente di ridistribuire capacità e offerta.

Overtourism, spesa a terra e crociere d’inverno

Le crociere, spiega Massa, rappresentano un caso particolare nel turismo: «Siamo l’unica organizzazione così capital intensive che fa piani a lungo termine». Oggi si può già prenotare una partenza da Miami del 12 ottobre 2028, mentre con un vettore aereo l’orizzonte delle prenotazioni non supera generalmente i dodici mesi. Sulla ricaduta economica a terra cita uno studio di Ca’ Foscari secondo cui, per i crocieristi in transito, la spesa diretta è compresa tra 90 e 110 euro, e sale ulteriormente per chi si imbarca. Inoltre il 20% dei clienti torna nella stessa destinazione nei due anni successivi, perché la crociera «dà la possibilità di assaggiare, ma non di conoscere». Il resto, aggiunge, dipende anche dai commercianti e dalla loro capacità di sfruttare al meglio questa opportunità.

Quanto all’overtourism, Massa cita due amministrazioni nelle quali le crociere rappresentavano rispettivamente il 2,2% e il 3% dei turisti. Con orari di arrivo e nazionalità dei passeggeri comunicati con grande anticipo, sostiene, i flussi possono essere gestiti. E durante l’inverno il quadro del Mediterraneo è cambiato radicalmente: «Non c’erano navi». Oggi Msc ne schiera cinque, con oltre 150.000 italiani a bordo.

L’Italia leader della filiera

«Il nostro Paese è leader mondiale. Abbiamo leadership nella costruzione delle navi e in quasi tutta la filiera: cantieristica, forniture, equipaggi, formazione. E poi ci sono fatti geografici: l’Italia è baricentro del Mediterraneo, con oltre 70 scali di cui una ventina-trentina attrezzati per le grandi navi da crociera. Ogni anno circolano nei porti italiani quasi 14 milioni di ospiti grazie alle crociere». Anche sul fronte delle professionalità l’Italia mantiene una posizione di primo piano: «Su quasi tutte le navi da crociera del mondo ci sono ufficiali italiani, abbiamo una scuola incredibile». E la geografia fa il resto: «Quando le navi sono in Mediterraneo è difficile immaginare una compagnia che faccia un giro nel Mediterraneo e non tocchi un porto italiano. Quando si parla di design e di food, l’Italia è al centro di questo settore».

Il lavoro a bordo e a terra

Le professioni coinvolte sono numerosissime. «Esiste il mondo del lavoro a bordo: dal tecnico delle luci all’esperto ciclista per le escursioni in bicicletta, dal DJ al cuoco, allo chef. E poi c’è tutto il mondo dell’intrattenimento, le escursioni, il marketing, la comunicazione, le prenotazioni». Per l’Italia, aggiunge Massa, è un settore che offre opportunità alle nuove generazioni: «È molto trasversale come manualità e come competenze. Ha forti barriere all’ingresso, dettate non da una questione legislativa, ma da competenze e manualità, ed è un’industria ad alta intensità di lavoro».

Quanto pesa sull’economia italiana? Massa premette che i dati degli studi economici sono «in costante cambiamento»: gli addetti diretti sono circa 180.000, con un indotto «estremamente numeroso».

Nei prossimi mesi la crescita continuerà. «Nel corso dei prossimi 12 mesi vareremo quattro navi: World Asia, Explora 4, Explora 5 e World Atlantic. In 12 mesi aumentiamo la nostra capacità produttiva di migliaia di camere. Sono 110 hotel da 100 camere. Io non so se nel mondo, in un anno, vengono costruiti molti di più». «È un’industria che cresce, genera nuovi posti di lavoro e continuerà a generarne indipendentemente da quello che possiamo dire oggi, perché le navi arrivano. E l’Italia è leader».