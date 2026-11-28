Nel porto di Marsiglia Fos è stata collegata alla rete elettrica di terra la nave da crociera AidaMar durante i lavori di ammodernamento in corso nel bacino di carenaggio Forme 8 di Chantier naval de Marseille, società del gruppo genovese Gin – Genova Industrie Navali. L’unità, la AidaMar di Aida Cruises (gruppo Carnival), resterà per diverse settimane in cantiere alimentata continuativamente da terra, evitando così il ricorso ai generatori di bordo normalmente utilizzati durante le soste in bacino.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il porto di Marsiglia Fos, il Chantier Naval de Marseille e l’armatore e rappresenta un’estensione del programma Cenaq (Connexion électrique des navires à quai), già applicato ai traghetti dal 2017 e alle navi da crociera operative in porto dal 2026. Con questo progetto, il sistema viene esteso per la prima volta anche alle attività di riparazione navale, un ambito per il quale non esistono attualmente obblighi normativi specifici.

“Si tratta di un obiettivo – spiega Pierenrico Beraldo, presidente di Chantier naval de Marseille – a cui stavamo lavorando da qualche anno con l’Authority e che ha prospettive importanti. Permette il collegamento di qualsiasi nave attrezzata per l’allaccio a terra ospitata nel bacino 8, senza tenere i generatori accesi. Siamo in anticipo rispetto agli obblighi di legge, che entreranno in vigore soltanto nel 2030. Ma questo ci rende competitivi nel Mediterraneo rispetto ai concorrenti, per le navi di questa stazza”.

AidaMar misura circa 250 metri, ma la Forme 8 può accogliere unità fino a oltre 300 metri. La AidaMar sarà ospitata per circa 5 settimane.

L’Authority: “Energia al 100 per cento da fonti rinnovabili”

Secondo il porto francese, il beneficio ambientale è particolarmente rilevante perché una nave in riparazione richiede una potenza inferiore rispetto a quella necessaria durante una normale scalo commerciale, tra 2,5 e 3 MW, ma per periodi molto più lunghi, fino a 24 ore al giorno per diverse settimane. In cinque settimane, il consumo energetico equivale a oltre 50 scali commerciali serviti dal sistema Cenaq, evitando le emissioni atmosferiche associate al funzionamento continuo dei gruppi elettrogeni di bordo. L’energia fornita è inoltre garantita come proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili.

Marsiglia Fos, primo polo della riparazione navale nel Mediterraneo, dispone di nove bacini di carenaggio e nel 2025 ha gestito 76 navi in bacino e 53 interventi a galleggiamento. Il porto sottolinea che l’operazione dimostra la possibilità di accelerare la decarbonizzazione anche di un’attività industriale storica come la cantieristica e la manutenzione navale, andando oltre gli obblighi regolatori attualmente in vigore.