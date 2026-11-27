Una nave si riconosce da lontano, ma le competenze di chi l’ha costruita e i servizi che collegano un approdo al suo mercato spesso restano invisibili. Chi cresce in una città di porto spesso vive un paradosso: avere l’economia del mare davanti agli occhi e conoscerne appena le possibilità professionali. Ad Ancona, Next Job ha provato ad accorciare questa distanza. L’incontro “Blue Economy ad Ancona: quali lavori ci sono davvero?” organizzato per il 24 novembre dal servizio Informagiovani del Comune nella Sala Studio Cobianchi ha messo i ragazzi a confronto con imprese, professionisti, Autorità portuale e università. L’idea centrale: partire dalle occupazioni, dai percorsi e dalle competenze per dare consistenza a un’espressione economica altrimenti difficile da tradurre nelle decisioni di un ventenne.

“Il mare ha sempre dato lavoro all’Italia, e dietro ogni nave, ogni porto e ogni barca ci sono mestieri che rischiamo di dimenticare: il maestro d’ascia, il velaio, il cordaio – osserva Marco Battino, assessore all’Università e alle Politiche giovanili -. Sono saperi che hanno fatto la storia delle nostre coste e che oggi vanno raccontati ai giovani come professioni vere, con un futuro”. In queste parole la memoria diventa una domanda rivolta all’economia presente. La trasmissione dei mestieri passa anche dalla capacità delle imprese di accogliere chi comincia.

Intanto cambiano strumenti e processi. “Oggi però il mare chiede anche competenze nuove: sensori e robotica sottomarina, porti elettrificati, cantieri digitali, monitoraggio ambientale – prosegue Battino -. La blue economy che ci serve tiene insieme le due cose: la mano del maestro artigiano e la precisione dell’ingegnere. Senza tradizione l’innovazione perde radici, e senza innovazione la tradizione non si trasmette”.

Con Virginia De Carlo, Marketing Director di Palumbo Superyachts / ISA Yachts, il riferimento è la cantieristica: un prodotto destinato ai mercati internazionali che prende forma attraverso progettazione, lavorazioni e forniture specialistiche. Attorno alla costruzione di uno yacht si incontrano capacità artigiane, conoscenze tecniche e organizzazione industriale. Il cantiere diventa così una prima chiave per leggere la varietà del lavoro legato al mare. Dalla costruzione alla navigazione, il quadro si estende alle professionalità che tengono insieme nave e terra. La presenza di Gianlorenzo Lozzi, responsabile Risorse umane di Frittelli Maritime Group, per FMG e Adria Ferries, ha portato nel tavolo il punto di vista di chi si occupa delle persone dentro l’impresa. Sara Paoletti, dell’area Personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ha affiancato la dimensione dell’ente pubblico: un interlocutore distinto dalle aziende dello scalo, anche nei percorsi di accesso al lavoro.

La tecnologia apre un’altra parte di questa geografia professionale. Con Giacomo Fiara, ingegnere elettronico e Project Manager di ANcybernetics, il mare entra nel campo delle applicazioni che richiedono progettazione, elettronica e capacità di operare in ambienti complessi. La tutela delle acque introduce poi competenze operative e organizzative che possono arrivare anche da esperienze lontane. Lo racconta il percorso di Luigi Piscitelli, generale in congedo dell’Aeronautica Militare, oggi coordinatore delle operazioni e responsabile tecnico di Garbage Group. Il passaggio dall’esperienza militare alle attività ambientali offre una prospettiva sul valore delle competenze trasferibili: conoscenze che trovano un impiego diverso e richiedono, a loro volta, nuovo apprendimento. Per una platea giovane, anche un modo per guardare alla carriera come a un percorso che può evolvere.

A collegare impresa e formazione è intervenuto Aldo Bellagamba docente di Management sostenibile e marketing delle imprese ittiche nel corso MA.R.I. dell’Università Politecnica delle Marche. La filiera ittica amplia ulteriormente il racconto: dalla risorsa al prodotto, dalla gestione aziendale alla commercializzazione, il lavoro del mare richiede capacità di comprendere insieme ambiente e mercato.

Nelle parole di Battino, il senso dell’iniziativa si lega alla possibilità di scegliere il proprio futuro senza doverlo necessariamente cercare altrove: “Riscoprire i mestieri del mare significa dare ai giovani un motivo in più per restare e costruire il proprio futuro dove sono cresciuti”. Una prospettiva che affida a imprese, istituzioni e formazione una responsabilità concreta: rendere quelle professioni conoscibili e accessibili, perché la vicinanza al mare possa diventare anche una possibilità di lavoro.