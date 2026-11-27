Genova – Il commercio marittimo mondiale si avvia a chiudere il 2026 a crescita zero, in uno scenario internazionale caratterizzato dalla concomitanza di crisi lungo alcune delle principali direttrici dei traffici. Dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso, dal Mar Nero al Canale di Panama, lo shipping ha dovuto ridisegnare le proprie rotte per garantire la continuità degli approvvigionamenti, facendo i conti con maggiori costi operativi e tempi di navigazione più lunghi.

È il quadro che emerge dal rapporto annuale dell’Unctad, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, che rinvia al 2027, con una previsione di crescita del 3,2%, la ripresa dei volumi trasportati. Già nel 2025 il commercio via mare aveva dato segnali di rallentamento, con un incremento dell’1,9% rispetto al 3,9% dell’anno precedente e volumi complessivi per 12,3 miliardi di tonnellate.

A tenere quest’anno è il comparto container, per il quale gli economisti delle Nazioni Unite stimano una crescita del 3,3%. Ma per comprendere l’andamento del mercato armatoriale occorre guardare anche alle distanze percorse dalle navi. A fronte della stagnazione dei volumi, la domanda di trasporto espressa in tonnellate-miglia dovrebbe infatti aumentare dell’1,5%. Sulla direttrice Asia-Europa le distanze medie di navigazione sono cresciute del 30% rispetto a prima della crisi del Mar Rosso.

La crisi di Hormuz si è innestata su un sistema di trasporto che non aveva ancora riassorbito gli effetti degli attacchi degli Houthi. All’inizio di marzo i transiti attraverso lo stretto, da cui passa circa un quinto dell’approvvigionamento petrolifero mondiale e che prima della guerra era attraversato mediamente da 120 navi al giorno, sono crollati del 95%. Circa 3.200 navi si trovavano nelle acque del Golfo Persico e oltre 20 mila marittimi sono rimasti bloccati.

Nel giro di pochi giorni i premi assicurativi per il rischio guerra sono passati da circa lo 0,2% all’1% del valore dello scafo. Al rincaro delle coperture assicurative si è aggiunto quello del bunker, con il prezzo del greggio che ha superato i 100 dollari al barile. Le ripercussioni sul mercato dei noli sono state pesanti. Lo Shanghai Containerized Freight Index, l’indice di riferimento dei noli spot container in partenza da Shanghai, è passato dai circa 1.500 punti di gennaio ai 3.388 di agosto.

Nel settore delle navi cisterna gli indici Baltic Dirty Tanker e Baltic Clean Tanker hanno registrato nei primi otto mesi dell’anno valori medi più che doppi rispetto al 2025. Per il mercato delle portacontainer una delle grandi incognite resta la riapertura della rotta di Suez in condizioni di sicurezza. La circumnavigazione dell’Africa ha finora contribuito ad assorbire la nuova capacità immessa sul mercato.

Il ritorno delle grandi compagnie di navigazione sulla rotta più breve renderebbe nuovamente disponibile una quota di stiva oggi impegnata sulle rotte più lunghe. Secondo l’Unctad, a scongiurare uno squilibrio tra domanda e offerta dovrebbero concorrere la crescita dei traffici, un’accelerazione delle demolizioni navali e le politiche di gestione della capacità delle compagnie.

Al primo gennaio di quest’anno la flotta mercantile mondiale contava 115.655 navi per 2,53 miliardi di tonnellate di portata lorda, con un incremento della capacità del 3,5% su base annua.

Il 42% delle unità ha però più di vent’anni e rappresenta il 17,4% della portata lorda complessiva. A complicare le scelte di investimento degli armatori sono le incertezze sul quadro normativo internazionale della decarbonizzazione e sulle prospettive di impiego dei diversi combustibili alternativi. Al di là delle crisi contingenti, a cambiare è la geografia del commercio mondiale. Nel 2025 i traffici containerizzati tra i Paesi del Sud del mondo sono cresciuti del 12,1%, contribuendo per quasi un terzo all’incremento complessivo del settore.

Indonesia, Messico e Vietnam stanno assumendo un peso crescente nelle catene internazionali di approvvigionamento, nelle quali la Cina mantiene una posizione centrale. E si modifica anche la distribuzione dei traffici portuali: tra il 2018 e il 2025 negli scali africani le toccate delle portacontainer sono aumentate del 30% e quelle delle navi cisterna dell’85%. Nell’orizzonte 2026-2031 l’Unctad stima una crescita media annua del commercio marittimo mondiale del 2,5%, che sale al 2,7% per i traffici containerizzati.