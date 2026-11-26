Il commercio marittimo mondiale dovrebbe chiudere il 2026 a crescita zero, dopo aver rallentato dal 3,9% del 2024 all’1,9% del 2025, quando i volumi trasportati hanno raggiunto i 12,3 miliardi di tonnellate. A fronte della stagnazione dei volumi, la domanda di trasporto espressa in tonnellate-miglio è stimata in aumento dell’1,5%, mentre i noli spot del trasporto container sono più che raddoppiati tra gennaio e agosto di quest’anno.

È il quadro delineato dall’Unctad nella Review of Maritime Transport 2026, il rapporto annuale sul trasporto marittimo pubblicato oggi dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

In controtendenza rispetto all’andamento complessivo dei traffici, il commercio containerizzato dovrebbe registrare nel 2026 una crescita del 3,3%. Per il 2027 l’Unctad prevede una ripresa dei volumi complessivi del 3,2% e del 3,5% per le merci containerizzate. Nell’orizzonte 2026-2031 la crescita media annua è stimata rispettivamente al 2,5% e al 2,7%.

Rotte più lunghe, cresce la domanda di stiva

A sostenere la domanda di capacità di trasporto, nonostante la stagnazione dei volumi, è l’allungamento delle rotte. Nel 2026 il divario tra la crescita delle tonnellate trasportate e quella delle tonnellate-miglio è stimato in 1,5 punti percentuali. Si tratta di una tendenza strutturale: tra il 2015 e il 2025 il commercio marittimo mondiale è cresciuto in media dell’1,6% all’anno in termini di tonnellate trasportate e del 2,8% in termini di tonnellate-miglio. Sulle direttrici Asia-Europa le distanze medie percorse dalle navi sono aumentate del 30% rispetto ai livelli precedenti la crisi del Mar Rosso.

A cambiare è anche la geografia degli scambi. Nel 2025 i traffici containerizzati sulle rotte Sud-Sud sono aumentati del 12,1%, generando quasi un terzo della crescita complessiva del settore. Le direttrici secondarie Est-Ovest hanno registrato un incremento del 7,3%, quelle Nord-Sud del 6,7%. Indonesia, Messico e Vietnam stanno assumendo un ruolo crescente nelle catene di approvvigionamento internazionali, nelle quali la Cina mantiene una posizione centrale.

Noli container e tanker in rialzo

Lo Shanghai Containerized Freight Index (Scfi), che nel 2025 aveva registrato una media di 1.581 punti, in calo del 37% rispetto all’anno precedente, è passato dai circa 1.500 punti di gennaio 2026 ai 3.388 di agosto.

A spingere al rialzo i noli sono state la crisi dello Stretto di Hormuz, l’anticipazione delle spedizioni in risposta ai cambiamenti delle politiche doganali e la maggiore domanda sulle principali rotte Est-Ovest. Le deviazioni attraverso il Capo di Buona Speranza, la riduzione della velocità di navigazione e la congestione portuale hanno limitato la capacità effettivamente disponibile.

Forti rialzi anche nel comparto tanker. Nei primi otto mesi del 2026 il Baltic Dirty Tanker Index e il Baltic Clean Tanker Index hanno registrato medie rispettivamente di 2.357 e 1.384 punti, più che doppie rispetto alle medie del 2025. In luglio e agosto i noli delle petroliere hanno raggiunto livelli record su alcune rotte.

Nel settore dry bulk, dopo un 2025 chiuso con il Baltic Dry Index in calo del 4% a una media di 1.681 punti, i noli sono aumentati per buona parte del 2026. Secondo l’Unctad, la crescita della capacità della flotta superiore a quella della domanda di trasporto di rinfuse secche potrebbe tuttavia limitare ulteriori rialzi.

L’incognita del ritorno a Suez

Le contemporanee criticità lungo quattro direttrici strategiche – Hormuz, Mar Rosso-Suez, Mar Nero e Canale di Panama – hanno modificato gli equilibri tra domanda e offerta di trasporto marittimo.

All’inizio di marzo i transiti giornalieri attraverso lo Stretto di Hormuz, da cui passa circa il 20% dell’approvvigionamento petrolifero mondiale, sono crollati del 95%. Secondo i dati riportati dall’Unctad, i premi assicurativi per il rischio guerra sono passati, nel giro di pochi giorni, da circa lo 0,2% all’1% del valore dello scafo.

Sul mercato container pesa intanto l’incognita della normalizzazione dei transiti attraverso il Mar Rosso e il Canale di Suez. Un ritorno su larga scala delle compagnie di navigazione sulla rotta più breve libererebbe capacità di stiva oggi assorbita dalla circumnavigazione dell’Africa. Per riequilibrare il mercato, osserva l’Unctad, sarebbero necessari una crescita sostenuta della domanda, un’accelerazione delle demolizioni navali e interventi di gestione della capacità.

La flotta mondiale cresce e invecchia

Al primo gennaio 2026 la flotta mercantile mondiale contava 115.655 navi per una capacità complessiva di 2,53 miliardi di tonnellate di portata lorda, in aumento del 3,5% su base annua, e un valore stimato di 1.740 miliardi di dollari.

Il 42% delle unità ha più di vent’anni di età, pari al 17,4% della capacità complessiva. L’Unctad prevede un’accelerazione delle demolizioni nei prossimi anni, soprattutto in caso di deterioramento delle condizioni di mercato.

Proseguono gli investimenti in navi alimentabili con combustibili alternativi e in tecnologie per l’efficienza energetica, ma la frammentazione del quadro normativo internazionale e l’incertezza sulla scelta dei carburanti complicano le decisioni di investimento degli armatori.

L’impatto sui porti e sull’inflazione

Tra il 2019 e il primo semestre del 2026 i tempi medi di attesa delle navi nei porti a livello mondiale sono quasi raddoppiati. Particolarmente significativa la crescita del traffico negli scali africani, dove tra il 2018 e il 2025 le toccate delle portacontainer sono aumentate del 30% e quelle delle navi cisterna dell’85%.

Il rapporto analizza anche le ricadute dell’aumento dei costi del bunker sui prezzi al consumo. Secondo una simulazione dell’Unctad, un incremento del costo medio dei combustibili marittimi del 70-80%, se mantenuto fino alla fine del 2027, determinerebbe un aumento dei prezzi al consumo dello 0,19% a livello mondiale, dello 0,27% nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dello 0,35% nei Paesi meno sviluppati. La stima considera esclusivamente gli effetti trasmessi attraverso i costi del trasporto marittimo, escludendo le più ampie ricadute economiche del rincaro del petrolio.