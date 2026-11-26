Msc ha avviato Jasmine, un nuovo servizio di linea indipendente che collega direttamente Cina, Singapore e Indonesia, rafforzando le connessioni marittime Intra-Asia.

Il servizio è stato inaugurato dalla portacontainer Msc Wind II (viaggio HF645A), partita da Shanghai il 4 novembre 2026. La rotazione prevede scali a Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Surabaya, Semarang, di nuovo Singapore e ritorno a Shanghai.

Jasmine, operato in autonomia da Msc, offre collegamenti diretti dai principali hub esportatori cinesi (Shanghai, Ningbo e Shekou) verso i porti industriali indonesiani di Surabaya e Semarang, con doppio scalo a Singapore, hub regionale di transhipment. L’iniziativa migliora frequenza e copertura delle rotte del Sud-Est asiatico, sostenendo i flussi di merci manufatturiere e commerciali tra Est e Sud della Cina e l’Indonesia.

Il lancio arriva in un momento di forte dinamica dei traffici Intra-Asia e conferma l’impegno di Msc nell’ampliare la propria rete regionale con servizi dedicati e diretti.