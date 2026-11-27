Gli armatori danesi hanno sollevato in sede europea la questione dei nuovi requisiti introdotti dalla Polonia per le navi di bandiera estera che operano nelle acque nazionali. Secondo Danish Shipping, l’associazione che rappresenta le compagnie armatoriali danesi, le disposizioni alterano la concorrenza nel mercato comunitario.
La normativa polacca impone alle unità straniere non soggette alla convenzione Solas, che operano nelle acque nazionali per oltre 14 giorni nell’anno solare, di sottoporsi a un’ispezione e ottenere una specifica certificazione nazionale, anche qualora siano già certificate dalle amministrazioni di bandiera o da una società di classificazione.
Secondo Nina Porst, responsabile di Danish Shipping per la sostenibilità navale e le competenze professionali, la duplicazione delle procedure non comporta benefici in termini di sicurezza e potrebbe rispondere a esigenze di protezione dell’industria marittima polacca dalla concorrenza internazionale.
Il provvedimento interessa principalmente i crew transfer vessel (Ctv) impiegati a servizio dei parchi eolici offshore e i mezzi navali utilizzati nei lavori marittimi.
Tra le società penalizzate figura la danese Høj Nordic Marine Contractor. L’amministratore delegato Michael Normann ha denunciato le maggiori difficoltà di accesso alle commesse polacche, la riduzione del numero di unità disponibili e il conseguente rischio di incremento dei costi dei progetti.
Gli armatori danesi temono che altri Stati possano adottare analoghe disposizioni nazionali. Un precedente riguarda la Germania, che nel 2024 aveva eliminato un requisito analogo.