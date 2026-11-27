Ecco il video di presentazione di Nador West Med, il nuovo porto marocchino destinato a diventare uno dei principali hub di transhipment del Mediterraneo occidentale. Marsa Maroc gestirà tutti i terminal container dello scalo in partnership con due dei maggiori gruppi armatoriali mondiali: Msc, attraverso Terminal Investment Limited (Til), per il terminal Est, e Cma Cgm, attraverso Cma Terminals, per il terminal Ovest. Le due infrastrutture disporranno complessivamente, a regime, di oltre 2,4 chilometri di banchine, fondali di 18 metri e una capacità annua di movimentazione di 5,2 milioni di teu.
Nador, il Marocco svela il nuovo mega porto
ll video pubblicato da Marsa Maroc. I due trerminal, con Msc e Cma Cgm, movimenteranno 5,2 milioni di teu
Ultimo aggiornamento 27 novembre 2026 - 10:55