Logistica, D.B. Group acquisisce la messicana Sea cargo logistics

L’azienda della logistica D.B. Group, con sede a Montebelluna in provincia di Treviso, ha formalizzato l’acquisizione della maggioranza di Sea cargo logistics (Scl) di Città del Messico, con stabilimenti anche in Costa Rica, Colombia, Panama e Perù. Con il trasferimento della seconda tranche di capitale, pari al 26%, l’azienda veneta arriva a detenere oggi il 52% della neoacquisita.

La sigla sudamericana ha chiuso il 2025 con ricavi per 80 milioni di euro e prevede di chiudere l’esercizio in corso a 107 (+33%). Per l’amministratore delegato di D.B., Silvia Moretto, “il Sudamerica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’evoluzione e nella ridefinizione della geografia del commercio mondiale, laddove l’indice di incertezza legato alla precarietà della situazione geopolitica internazionale spinge sempre più realtà a sposare un approccio orientato alla diversificazione dei mercati”. La sinergia con il gruppo messicano, conclude, “ci consentirà di ampliare il portafoglio di servizi che possiamo offrire ai nostri clienti”.