Imo, il segretario generale Arsenio Dominguez verso il secondo mandato

Il nuovo mandato durerà dal primo gennaio 2028 al 31 dicembre 2031. La segreteria di Dominguez è cominciata nel 2024 e ha dovuto seguire le crisi internazionali dovute in particolare ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente

Il segretario generale di Imo, Arsenio Dominguez
Il segretario generale di Imo, Arsenio Dominguez

Ultimo aggiornamento 5 novembre 2026 - 12:19

Il Consiglio dell’Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite (Imo) sostiene il rinnovo per un secondo mandato dell’incarico di segretario generale a Arsenio Dominguez.

Il Consiglio, riunito a Londra, ha raccomandato che l’assemblea dell’Imo approvi il nuovo mandato quadriennale, che durerà dal primo gennaio 2028 al 31 gennaio 2031.

Dominguez è entrato in carica il primo gennaio 2024 e in questi anni ha seguito alcune delle maggiori crisi del settore marittimo internazionale, in particolare quelle derivate dai conflitti nel Mar Nero e in Medio Oriente.

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