Imo, il segretario generale Arsenio Dominguez verso il secondo mandato

Il Consiglio dell’Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite (Imo) sostiene il rinnovo per un secondo mandato dell’incarico di segretario generale a Arsenio Dominguez.
Il Consiglio, riunito a Londra, ha raccomandato che l’assemblea dell’Imo approvi il nuovo mandato quadriennale, che durerà dal primo gennaio 2028 al 31 gennaio 2031.
Dominguez è entrato in carica il primo gennaio 2024 e in questi anni ha seguito alcune delle maggiori crisi del settore marittimo internazionale, in particolare quelle derivate dai conflitti nel Mar Nero e in Medio Oriente.