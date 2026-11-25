La necessità di aggiornare la legge sui porti, rafforzare il coordinamento nazionale e individuare le priorità di investimento. Sono i temi affrontati dal presidente di Assoporti, Roberto Petri, nella videointervista realizzata al BEST 2026 dedicata alla riforma della governance portuale.
Il settore condivide l’esigenza di una revisione della normativa, ma restano le incognite legate ai tempi dell’iter parlamentare e alla disponibilità delle risorse. In questo quadro, il presidente indica nella collaborazione tra pubblico e privato una possibile leva per sostenere gli investimenti.
Petri rivendica inoltre il lavoro svolto da Assoporti sul fronte del coordinamento tra le Autorità di sistema portuale e della rappresentanza unitaria della portualità italiana all’estero. In caso di rallentamento della riforma, spetterà all’associazione raccogliere le istanze del settore e portarle all’attenzione delle istituzioni.