La terza unità di supporto logistico destinata alla Marina Militare è realtà. Il raggruppamento temporaneo d’impresa guidato da Fincantieri, e partecipato da Leonardo, ha firmato con Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement) un’integrazione al contratto relativo al programma LSS. Il valore dell’accordo è di 500 milioni di euro, così divisi: 414 milioni per il colosso guidato da Pierroberto Folgiero e 85 per quello che vede al vertice Lorenzo Mariani.

La nuova unità, che si aggiungerà a nave Vulcano e nave Atlante, già consegnate da Fincantieri alla Marina tra il 2021 e il 2025, sarà costruita interamente nel cantiere di Castellammare di Stabia e consegnata entro il 2030. Secondo il gruppo, l’ordine ” consolida ulteriormente il ruolo di Fincantieri come partner strategico della Forza armata e conferma il posizionamento della società nella progettazione e realizzazione di piattaforme navali complesse, grazie all’integrazione di competenze industriali, tecnologiche e digitali lungo l’intera catena del valore”.

La terza unità della classe LSS avrà una lunghezza fuoritutto di circa 193 metri, una larghezza massima di 24 metri e un dislocamento di circa 27.500 tonnellate, e potrà raggiungere la velocità massima di circa 20 nodi. Gli elementi distintivi riguardano l’integrazione di innovativi sistemi di comando e controllo, tra cui il nuovo Combat Management System SADOC5, e di protezione delle reti, con l’innalzamento del relativo livello di classifica, nonché un incremento delle capacità di comunicazione satellitare necessario a supportare e coordinare in modo efficace operazioni marittime complesse, con conseguenti adeguamenti della piattaforma.

Il nuovo ordine è stato sottoscritto alla Spezia, nel cantiere integrato di Muggiano, tra il direttore di Occar Joachim Sucker e il direttore generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, Eugenio Santagata. Insieme a loro: l’ammiraglio di squadra Fabio Gregori, sottocapo di Stato Maggiore della Marina, l’ammiraglio ispettore capo Cristiano Nervi, direttore della Direzione degli Armamenti Navali e Matteo Cardone, Land & Sea Business Deputy Managing Director di Leonardo Electronics. Per Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, la firma “conferma la solidità della traiettoria di crescita delineata”. La nuova LSS “consolida un percorso industriale che valorizza il patrimonio di competenze maturato nel tempo nel cantiere di Castellammare di Stabia, che continua a contribuire alla capacità del Gruppo di realizzare unità navali ad alto contenuto tecnologico”.