Il governo britannico ha siglato con Babcock un contratto da 8 miliardi di sterline (10,48 miliardi di dollari) per il potenziamento delle infrastrutture destinate alla manutenzione dei sottomarini nucleari della Royal Navy. L’accordo, della durata di cinque anni, rientra nel programma di rafforzamento delle capacità operative delle forze armate britanniche e rappresenta, secondo il ministro della Difesa Wes Streeting, la maggiore commessa militare dell’attuale legislatura.

Streeting, che il mese scorso aveva indicato la necessità per il Regno Unito di essere pronto entro mille giorni a combattere o a scoraggiare un’aggressione militare, citando la crescente minaccia rappresentata dalla Russia, ha sottolineato come la difesa sia stata la principale beneficiaria dell’ultima manovra finanziaria del governo.

«I nostri sottomarini nucleari sono il pilastro della sicurezza nazionale», ha dichiarato il ministro, assicurando che il governo continuerà a dare priorità alla deterrenza nucleare anche a costo di trasferire risorse da altri dicasteri.

Il contratto con Babcock consentirà di ridurre i tempi di manutenzione delle unità subacquee della Royal Navy attraverso il potenziamento delle infrastrutture e l’operatività dei bacini di carenaggio 24 ore su 24. Negli ultimi anni la limitata disponibilità di strutture manutentive ha costretto i sottomarini britannici a prolungare i periodi di permanenza in mare per garantire la continuità della deterrenza nucleare.

Secondo il primo ministro Andy Burnham, la commessa porterà alla creazione di 5.500 posti di lavoro, concentrati principalmente nelle aree di Plymouth, Clyde e Bristol.

Il contratto prevede inoltre incentivi finanziari legati alla produttività e all’efficienza delle attività svolte da Babcock. Il gruppo britannico ha precisato che l’accordo potrebbe estendersi complessivamente fino a 15 anni e che le attività già previste incrementeranno di 8 miliardi di sterline il portafoglio ordini della società, cui si aggiunge un distinto accordo quadro del valore massimo di 700 milioni di sterline.

Dopo l’annuncio della commessa le azioni Babcock hanno guadagnato il 6%.

Nell’ambito del programma di rafforzamento della prontezza operativa delle forze armate, il governo britannico ha inoltre contattato circa 100 mila ex militari appartenenti alla riserva strategica per aggiornare i loro recapiti e informarli della necessità di tenersi pronti a un’eventuale mobilitazione.