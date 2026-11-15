Il sottomarino nucleare USS South Dakota sfiora l’incaglio: rimosso l’intero comando

Un rischio di incaglio durante la navigazione in immersione, un possibile contatto con il fondale e la rimozione dell’intera catena di comando. L’USS South Dakota, sottomarino nucleare d’attacco della classe Virginia, è al centro di una vicenda che coinvolge la Marina statunitense e il Congresso. Secondo ricostruzioni e documenti emersi nelle ultime settimane, il sottomarino avrebbe rischiato di urtare il fondale durante un’operazione condotta a settembre. L’episodio ha portato, il 14 ottobre, alla rimozione del comandante, del suo vice e del capo dei sottufficiali.

Il South Dakota (SSN-790) è uno dei sottomarini più moderni della flotta americana. A giugno il capitano di fregata Dan Goodwin ne aveva assunto il comando a Groton, nel Connecticut. Poco più di tre mesi dopo lui, il capitano di corvetta Jacqueline Penichet, ufficiale esecutivo (executive officer), e il senior chief Jon Nogaj, responsabile dei sottufficiali di bordo (chief of the boat), sono stati sollevati dai rispettivi incarichi per «perdita di fiducia» nella loro capacità di svolgere le funzioni assegnate. La decisione è rimasta riservata per diverse settimane.

Due deputati democratici, Joe Courtney, del Connecticut, e Adam Smith, dello Stato di Washington, esponenti di primo piano delle commissioni parlamentari competenti per la Marina, hanno appreso la notizia dalla stampa anziché attraverso i canali istituzionali. In una lettera del 12 novembre indirizzata al segretario ad interim della Marina, Hung Cao, e al capo delle operazioni navali, l’ammiraglio Daryl Caudle, i due parlamentari hanno definito «inaccettabile» la mancanza di trasparenza. Hanno chiesto informazioni dettagliate sull’incidente, sugli eventuali danni strutturali riportati dal sottomarino, sulle condizioni dell’equipaggio e su possibili carenze nelle procedure operative e di addestramento. La risposta è attesa entro il 20 novembre.

Secondo le ricostruzioni, l’episodio si sarebbe verificato a settembre, mentre il South Dakota navigava in immersione. Un marinaio, il tecnico elettronico Ben Boyce, addetto al fathometer, lo strumento che misura la profondità dell’acqua, avrebbe rilevato una rapida riduzione della distanza tra la chiglia e il fondale, segnalando una situazione di pericolo. Il militare ha lanciato l’allarme «yellow sounding» prima della soglia prevista dalle procedure, consentendo all’equipaggio di intervenire con un margine di tempo prezioso. Per il suo comportamento ha ricevuto una lettera di encomio (letter of commendation) dal commodoro dello Squadron 4.

Fonti vicine all’inchiesta, citate da USNI News, riferiscono che il sottomarino avrebbe comunque sfiorato il fondale con la poppa. La Marina non ha confermato ufficialmente che vi sia stato un impatto con il fondale, né ha fornito informazioni su eventuali danni.

La vicenda richiama l’incidente dell’USS Connecticut, che nel 2021 urtò un rilievo sottomarino nel Mar Cinese Meridionale, rimanendo fuori servizio per anni. Nel caso del South Dakota, le informazioni disponibili restano limitate: non sono stati resi noti il luogo esatto dell’episodio, l’entità dell’eventuale contatto con il fondale né le possibili ripercussioni sull’operatività del sottomarino. Da ottobre l’unità risulta ormeggiata a New London.

La riservatezza della Marina è comprensibile quando sono coinvolti mezzi strategici come i sottomarini nucleari. La mancata comunicazione dell’episodio al Congresso ha però aperto un fronte politico. Courtney e Smith vogliono sapere se l’incidente abbia evidenziato lacune nelle procedure operative e se l’integrità strutturale del South Dakota sia stata compromessa. Per il momento, l’unica spiegazione ufficiale fornita per la rimozione dei tre responsabili resta la formula della «perdita di fiducia».