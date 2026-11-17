A inizio novembre più di cento navi cinesi, tra unità della Marina e della Guardia costiera, sono state avvistate nelle acque intorno a Taiwan. Per dimensioni e composizione, il dispiegamento non sembrava rivolto soltanto all’isola che Pechino considera parte del proprio territorio. Secondo diversi analisti militari, il destinatario del messaggio era anche il Giappone.

Dalla crisi diplomatica scoppiata nel novembre 2025, quando la premier Sanae Takaichi dichiarò in commissione parlamentare che un blocco navale o un conflitto armato intorno a Taiwan avrebbe potuto configurare una «situazione che minaccia la sopravvivenza» del Giappone, Pechino ha intensificato sistematicamente le missioni navali lontano dalle proprie coste, in direzione delle isole meridionali giapponesi e delle acque circostanti. Takaichi non ha mai ritrattato le sue dichiarazioni. Pechino continua a chiederle di farlo.

A un anno di distanza, il risultato è una presenza navale cinese che gli esperti definiscono ormai «normalizzata». Katsuya Yamamoto, direttore del programma Strategia e deterrenza della Sasakawa Peace Foundation di Tokyo, osserva che i ripetuti transiti intorno alle isole sudoccidentali del Giappone stanno rendendo abituale l’attività della Marina dell’Esercito popolare di liberazione all’interno della prima catena di isole. In questo modo Pechino consolida la propria presenza, accumula esperienza operativa e amplia progressivamente i margini di manovra per le operazioni future.

Non si tratta soltanto di numeri. Alle missioni navali si aggiungono esercitazioni a fuoco vivo, operazioni con droni e dispiegamenti di interi gruppi da battaglia con portaerei. Stephen Nagy, visiting fellow del Japan Institute for International Affairs, individua un legame diretto tra le dichiarazioni di Takaichi e la portata dei movimenti navali cinesi: «È anche un segnale a Tokyo: se manterrà la sua posizione attuale su Taiwan, queste attività continueranno».

I dati confermano la tendenza. Nel 2025 l’aumento complessivo delle unità navali cinesi segnalate intorno al Giappone è stato definito «lieve» dal Center for Strategic and International Studies. È però cresciuto il numero di navi presenti nella zona contigua delle Senkaku (Diaoyu per Pechino), isole disabitate amministrate da Tokyo e rivendicate dalla Cina. La presenza cinese nell’area è rimasta su livelli molto elevati. Secondo Jeffrey Kingston, della Temple University Japan Campus, sono aumentate anche le esercitazioni congiunte sino-russe e le attività navali in prossimità delle isole minori intorno a Miyako. Nel corso del 2025 le unità governative cinesi sono entrate nella zona contigua delle Senkaku per 357 giorni su 365: un record.

Pechino sostiene che le proprie attività siano legittime e pacifiche. Tokyo risponde con proteste diplomatiche, il monitoraggio delle navi attraverso le proprie unità navali e il decollo dei caccia. Parallelamente, il governo giapponese sta valutando un piano di spesa per la difesa da 70-80 mila miliardi di yen, equivalenti a circa 438-501 miliardi di dollari, nel quinquennio che inizierà nell’aprile 2027. Una cifra nettamente superiore ai 43 mila miliardi di yen stanziati per il periodo precedente.

La strategia cinese punta a mantenere una pressione costante al di sotto della soglia dello scontro aperto, evitando il ricorso alla forza ma modificando progressivamente gli equilibri sul mare. L’obiettivo è consolidare una presenza permanente, ampliare la libertà d’azione e abituare il Giappone a convivere con una pressione militare che fino a pochi anni fa sarebbe stata considerata eccezionale. Oggi, invece, è diventata parte della quotidianità strategica del Paese.