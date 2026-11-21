La Russia torna a mostrare la bandiera nel Mediterraneo con una missione che ha un valore militare e logistico: garantire la sicurezza delle navi utilizzate per trasferire materiali strategici e rifornimenti. Nei giorni scorsi la fregata Admiral Golovko, appartenente alla Flotta del Nord, è stata individuata a sud della Sardegna insieme a tre navi da carico russe sottoposte a sanzioni occidentali: Lady R, Lady D e Maia-1. Nel gruppo naviga anche la nave rifornitrice militare Yelnya, classe Altay, con la quale la fregata potrebbe effettuare un rifornimento in mare.

Le tre navi mercantili erano partite il 5 novembre da Baltiysk, nell’enclave russa di Kaliningrad, e avevano attraversato il Baltico e la Manica sotto osservazione delle unità navali europee. La loro presenza nel Mediterraneo riporta l’attenzione sulla rete di trasporti che Mosca utilizza per sostenere le proprie attività militari, dalla Siria alla Libia, fino alle operazioni in Africa.

La Admiral Golovko, entrata in servizio nel dicembre 2023, è una delle unità più moderne della Marina russa. Appartiene alla classe Admiral Gorshkov, dispone di 16 celle di lancio verticali per missili Kalibr, Oniks e Zircon e può imbarcare un elicottero Ka-27. La sua presenza trasforma il trasferimento dei mercantili in un’operazione protetta da una piattaforma da combattimento di primo livello.

La Marina russa ha confermato il 17 novembre l’ingresso della fregata nel Mediterraneo attraverso Gibilterra, dopo una traversata atlantica iniziata il 2 novembre dalla base di Severomorsk. Ufficialmente sono previste esercitazioni con altre unità e visite in diversi porti, senza indicazioni su una missione di scorta. Il collegamento operativo con i tre mercantili resta quindi da confermare.

Un secondo gruppo, composto dalle navi Ascalon e Anastasiia, aveva attraversato Gibilterra il 13 novembre. Le destinazioni possibili comprendono Algeria, Tobruk e Siria. A settembre un altro convoglio russo, accompagnato dal cacciatorpediniere Admiral Levchenko, aveva raggiunto Tartus.

La presenza russa si inserisce in una fase di difficoltà per Mosca. Le perdite subite nel Mar Nero, la pressione della Nato nel Baltico e il ridimensionamento della struttura logistica in Siria rendono più complicato mantenere una presenza continuativa nel Mediterraneo. Impiegare fregate e cacciatorpediniere per proteggere i mercantili significa sottrarre risorse ad altre missioni. Ma anche confermare quanto siano diventati strategici i collegamenti marittimi per alimentare la proiezione militare russa tra Mediterraneo e Africa.