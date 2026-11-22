La Marina degli Stati Uniti si prepara a trasformare il terzo e ultimo cacciatorpediniere della classe Zumwalt in una piattaforma ipersonica. L’USS Michael Monsoor (DDG-1001) entrerà in cantiere nel maggio 2028 per un periodo di modernizzazione di 27 mesi, destinato a concludersi nell’agosto 2030. Sarà la terza unità della classe a ricevere il sistema Conventional Prompt Strike (CPS), dopo lo Zumwalt e il Lyndon B. Johnson.

Il Naval Sea Systems Command ha già fissato per il 9 dicembre a Washington un industry day, una giornata di confronto con le aziende, per valutare le capacità dei cantieri e definire i requisiti tecnici dell’intervento. Il lavoro è di grande portata: modifiche strutturali estese, riconfigurazione dei compartimenti e sostituzione dei due cannoni Advanced Gun System da 155 mm con tubi di lancio verticali di grande diametro, progettati per ospitare i missili ipersonici CPS. Parallelamente verranno aggiornati i sistemi di combattimento, l’architettura informatica di bordo (Total Ship Computing Environment), la distribuzione elettrica e gli impianti di raffreddamento, necessari per gestire il maggiore carico termico e di potenza richiesto dalla nuova arma.

Con il completamento dei tre Zumwalt, la Navy disporrà di una piccola flottiglia di navi di superficie capaci di lanciare missili ipersonici a lungo raggio. Il piano prevede di concentrarle a Pearl Harbor, insieme a un certo numero di sottomarini lanciamissili, in quella che ufficiali e analisti già definiscono una moderna “Battleship Row” del Pacifico, il celebre ormeggio delle corazzate. L’obiettivo è rafforzare la deterrenza e la capacità di attacco convenzionale di precisione in un teatro, quello indo-pacifico, dove la Cina ha investito massicciamente in missili balistici e ipersonici anti-nave. La classe Zumwalt era nata con ambizioni rivoluzionarie, poi ridimensionate a tre sole unità per i costi elevati e per i problemi di sviluppo del sistema d’arma principale. I cannoni da 155 mm, infatti, sono rimasti orfani di munizioni. Ora la classe trova una seconda vita: da piattaforme sperimentali di fuoco navale, gli Zumwalt diventano vettori stealth di armi strategiche convenzionali. Il CPS, sviluppato congiuntamente da Army e Navy, dovrebbe poter colpire obiettivi terrestri o navali a migliaia di chilometri in tempi molto più brevi rispetto ai missili da crociera tradizionali.

La tempistica non è casuale. Tra il 2028 e il 2030 gli Stati Uniti intendono rendere operativi i primi assetti di superficie ipersonici, mentre accelerano anche l’introduzione di versioni subacquee dello stesso sistema. L’annuncio relativo al Michael Monsoor chiude il cerchio della conversione della classe e conferma che, nonostante le difficoltà iniziali, i tre “cacciatorpediniere fantasma” resteranno a lungo al centro della pianificazione navale americana nel Pacifico. Il messaggio strategico è chiaro: di fronte a un avversario che punta su quantità e saturazione, Washington risponde con qualità, furtività e velocità. Tre scafi non fanno una flotta, ma tre navi ipersoniche basate alle Hawaii possono costituire un elemento di deterrenza non trascurabile. La scommessa della Navy è che valga la pena investire ancora su queste unità costose e controverse. Il Michael Monsoor, ultimo della serie, sarà il banco di prova finale.